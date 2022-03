VIDEO| Celebrul actor Jim Carrey a criticat publicul 'lipsit de coloană vertebrală' care l-a ovaţionat pe Will Smith la Oscaruri

Jim Carrey a criticat publicul hollywoodian care l-a ovaţionat în picioare pe Will Smith în momentul în care organizatorii galei Oscar au anunţat că starul de culoare a câştigat premiul pentru cel mai bun actor datorită interpretării sale din filmul "King Richard", informează site-ul revistei Variety.

Victoria lui Will Smith la Oscarurile din 2022 s-a produs la doar câteva minute după ce artistul îl pălmuise pe actorul de comedie Chris Rock, care urcase pe scenă pentru a anunţa câştigătorul categoriei "cel mai bun lungmetraj documentar". Chris Rock făcuse o glumă despre craniul ras al soţiei lui Will Smith, actriţa Jada Pinkett Smith, care a dezvăluit anul trecut că suferă de alopecie.

"Am fost dezgustat", a declarat Jim Carrey pentru jurnalista Gayle King de la postul CBS. "Am fost dezgustat de acele ovaţii în picioare. Hollywoodul este pur şi simplu lipsit de coloană vertebrală, în masă, şi am simţit că acel gest a fost un indiciu foarte clar că noi nu mai reprezentăm deloc un club cool".

Jim Carrey consideră că Will Smith "ar fi trebuit să fie escortat" în afara sălii în care a avut loc gala premiilor Oscar după ce l-a pălmuit pe Chris Rock. Jurnalista Gayle King a precizat că actorul de comedie a refuzat să depună o plângere la poliţie în urma incidentului, însă Jim Carrey este de părere că starul a refuzat să facă acest lucru întrucât "nu dorea alte bătăi de cap", relatează Agerpres.ro.

"În locul lui, eu aş fi anunţat în dimineaţa următoare că îl dau în judecată pe Will Smith pentru 200 de milioane de dolari, pentru că acea înregistrare video va rămâne disponibilă pentru totdeauna, va deveni omniprezentă", a declarat Jim Carrey. "Acea insultă va rezista foarte mult timp. Este OK dacă vrei să strigi din public, să-ţi exprimi dezaprobarea sau să scrii ceva pe Twitter. Însă nu ai dreptul să urci pe scenă şi să pocneşti pe cineva direct în faţă doar pentru că acea persoană a spus nişte cuvinte", a adăugat Jim Carrey.

"Acea palmă a venit de nicăieri, pentru că în Will se petrecerea ceva în acel moment şi care l-a frustrat. Îi doresc numai bine. Nu am nimic împotriva lui Will Smith. A făcut nişte lucruri minunate, dar acela nu a fost deloc un moment bun. A umbrit momentul strălucitor al tuturor din acea seară. A fost un moment egoist" , a concluzionat Jim Carrey.

Will Smith i-a adresat scuze lui Chris Rock în acea seară, după gala premiilor Oscar: "Glumele pe seama mea fac parte din meserie, însă o glumă despre situaţia medicală a Jadei a fost prea mult de îndurat pentru mine şi am reacţionat emoţional. Vreau să-mi cer scuze publice faţă de tine, Chris. Am fost deplasat şi am greşit. Sunt ruşinat de ceea ce am făcut şi acţiunile mele nu reprezintă omul care vreau să fiu".

Jim Carrey se află în această perioadă într-un turneu de promovare în mass-media a filmului "Sonic the Hedgehog 2", care va fi lansat în cinematografele nord-americane pe 8 aprilie.

