VIDEO| Criza migranţilor: Papa Francisc îndeamnă la 'unitate' şi la o 'depăşire a diviziunilor'

Papa Francisc, care a început joi o vizită de două zile în Cipru, îndeamnă la ”unitate” şi la o ”depăşire a diviziunilor”, în contextul în care această insulă mediteraneeană, un stat membru al Ununii Europene (UE), se confruntă cu o importantă criză a migraţiei, relatează AFP.

”Pentru a construi un viitor demn al omului, trebui să acţionăm împreună, să depăşim diviziunile, să doborâm zidurile şi să cultivăm visul unităţii”, a îndemnat Suveranul Pontif în Catedrala maronită de la Nicosia.

”Avem nevoie să ne primim şi să ne integrăm, să mergem împreună”, a subliniat el.

Francisc a evocat Marea Mediterană drept ”o mare a istoriilor diferite, o mare care a legănat atât de multe civilizaţii, o mare de pe care debarcă, încă, azi, oameni, popoare şi culturi din toate părţile lumii”.

Într-un mesaj video publicat înaintea acestei vizite, Francisc a prezentat această mare drept un ”imens cimitir”, din cauza miilor de migranţi morţi care încearcă să ajungă în Europa.

Papa a îndemnat, referindu-se la diversitatea religioasă a Ciprului, ”să nu se facă din diversitate o ameninţare la adresa identităţii”.

În opinia sa, ”prezenţa multor dintre fraţii şi surorile noastre migranţi” a transformat insula într-un ”adevărat pod de întâlnire între diverse etnii şi culturi”.

Republica Cipru, care-şi exercită autoritatea doar pe două treimi din sudul insulei, cu o populaţie majoritar helenofonă, anunţă că înregistrează cel mai mare număr de cereri de azil dintre cei 27 de membri ai UE, raportat la populaţia sa de un milion de locuitori, potrivit News.ro.

Ciprul acuză Turcia de o instrumentalizare a migranţilor ilegali, cărora le permite să treacă în partea de sud a insulei din Republica Turcă a Ciprului de Nord (RTCN), recunoacută numai de către Ankara.

Potrivit autorităţilor cipriote, negocieri sunt în curs în vederea organizării plecării către Roma a mai multor familiii de migranţi care trăiesc în Cipru, aşa cum a făcut Papa pe Insula greacă Lesbos, în 2016.

Francisc s-a întors atunci la Vatican cu trei familii siriene care au fugit din calea Războiului din Siria.

