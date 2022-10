VIDEO| Explozie într-o moschee din Kabul: Cel puţin patru persoane au fost ucise

Cel puţin patru persoane au fost ucise şi alte douăzeci şi cinci au fost rănite, miercuri, la Kabul într-un atac cu bombă într-o moschee a Ministerul de Interne, al doilea atac în mai puţin de o săptămână în capitala afgană, relatează AFP.

Explozia a avut loc într-o moschee a Ministerului de Interne, la ora de rugăciune, în jurul orei locale 13.30, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Abdul Nafy Takor.

Puţin mai devreme, oficialul precizase că explozia a avut loc ”la distanţă” de minister, potrivit News.ro.

”Patru persoane au murit şi alte 25 au fost rănite. O anchetă este în curs de desfăşurare, detaliile urmând a fi comunicate la final”, a mai spus el.

Spitalul de Urgenţă din Kabul, condus de ONG-ul italian cu acelaşi nume, a anunţat anterior într-un tweet că a primit 20 de pacienţi, dintre care doi au murit deja la sosire, ”după un atac cu bombă într-o moschee a Ministerului de Interne”.

La sosirea la spital, răniţii au declarat că atacul a fost comis de un ”atacator sinucigaş”, a transmis directorul serviciilor de urgenţă din Afganistan, Dejan Panic într-un comunicat.

”Au spus că au văzut un bărbat detonând un dispozitiv”, a afirmat Panic, subliniind că este vorba despre un ”atentat sinucigaş”.

????#Kabul: After a bomb attack in a mosque at the Interior Ministry, EMERGENCY NGO Surgical Centre has received 20 patients - 2 were already dead on arrival. This is the 2nd mass casualty the hospital has handled in recent days, and the 23rd of the year so far.#Afghanistan pic.twitter.com/Fw2lJUHZPZ