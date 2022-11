VIDEO| Filmul artistic 'Pandemia.md' a fost prezentat, în premieră, la Cinema Muzeul Ţăranului

Filmul artistic "Pandemia.md", lungmetraj regizat de Valeriu Jereghi, a fost prezentat în premieră, luni, la Cinema Muzeul Ţăranului, în prezenţa regizorului, a producătorului Sergiu Pascaru, precum şi a unora dintre actorii din distribuţia peliculei.

Subiectul filmului reflectă perioada carantinei din pandemie, în care un cunoscut regizor de film, împreună cu familia, se retrage într-un sat din Republica Moldova, unde se confruntă cu o realitate dură, dominată de imoralitate.

Regizorul şi familia sa părăsesc oraşul şi se refugiază la ţară pe toată perioada carantinei instituite ca urmare a pandemiei de COVID-19 în Republica Moldova. Acolo, confruntându-se cu noile realităţi ale vieţii, regizorul concepe un film despre misiunea omului de creaţie în lumea modernă, unde, mai nou, domină imoralitatea şi lipsa de spiritualitate. Omul de artă, care şi-a dedicat întreaga sa creaţie dragostei pentru umanitate, este constrâns să accepte o confruntare deschisă cu o nouă forţă distructivă pentru civilizaţie, se arată în prezentarea peliculei, potrivit Agerpres.

Prezent la eveniment, ambasadorul Republicii Moldova la Bucureşti, Victor Chirilă, a afirmat că filmul este "un eseu cinematografic care abordează probleme de actualitate ale societăţii noastre, dar şi schiţează portrete şi caractere de excepţie plasate în vremuri de restricţie".

Regizorul Valeriu Jereghi a mărturisit că şi-a dorit ca filmul "Pandemia.md" să fie "o frescă a prezentului din Republica Moldova".

"Pandemia noastră, cea de toate zilele, o pandemie specială, noi am trăit-o cu o adevărată carantină. Noi am simţit pe pielea noastră ce înseamnă carantina, noi, cei care avem nevoie de socializare, de contact cu societatea şi am fost izolaţi. Şi în locul oamenilor din viaţa mea au început să apară aceste personaje. Încet-încet aceste personaje au intrat în film. S-ar putea face un serial cu mai multe episoade, dar eu am făcut un film mai compact, doar de două ore, şi eu mi-am dorit foarte mult, şi am cerut de la echipă, o atitudine specială faţă de acest film, să fie ca o frescă a timpurilor noastre în Republica Moldova de azi", a afirmat Valeriu Jereghi la finalul proiecţiei de la Cinema Muzeul Ţăranului.

Olivia Furtună, interpreta rolului Ana, a afirmat că pelicula "Pandemia.md" este "un film metaforă" cu note de umor specifice Basarabiei.

"Filmul maestrului Jereghi este şi un film metaforă şi pe lângă un caracter balcanic, are şi note de umor specifice Basarabiei, o ţărişoară cumva călită şi încercată de vremurile grele. Umorul nostru vine şi cu o mare doză de tristeţe în acelaşi timp şi mă gândeam cum vor reacţiona bucureştenii, cum vor percepe acest film. Însă emoţiile din sală şi reacţiile au spus totul. Felicitări maestre pentru că aţi reuşit performanţa să aduceţi spectacolul dincolo de scenă, de ecran şi astăzi, şi dincolo de graniţe", a spus Olivia Furtună.

Din echipa filmului prezentă la premiera bucureşteană au făcut parte actorii Maria Ploae, Nicolae Jelescu, Olivia Furtună, Emilia Jereghi, Ronin Terente, Nicolae Mărgineanu, Rada Ixari.

Evenimentul a fost organizat de Ambasada Republicii Moldova la Bucureşti, în parteneriat cu Muzeul Naţional al Ţăranului Român.

Filmul a fost realizat de Casa de Producţie "Pascaru Production", cu suportul financiar al Centrului Naţional al Cinematografiei din Republica Moldova, în coproducţie cu MAYA FILMS (România) şi MEDIA BIRLII (ATO Gagauzia).