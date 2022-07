Video| Filmul 'Faithless', care explora relaţia dintre pasiune şi dragoste prin intermediul unui triunghi amoros, va fi adaptat într-un serial TV

Tomas Alfredson, regizorul suedez al unor filme precum "Tinker Tailor Soldier Spy" şi "Let the Right One In", va regiza un serial TV inspirat din lungmetrajul "Faithless" (2000), regizat de Liv Ullman pe baza unui scenariu scris de Ingmar Bergman, informează luni site-ul revistei americane Variety.

Miso Film, o divizie a companiei Fremantle, va produce acest proiect în colaborare cu postul suedez de televiziune SVT.

Seara Johnsen va scrie scenariul viitorului serial TV, care va conţine şase episoade. Proiectul a fost anunţat pe 2 iulie la ediţia din acest an a evenimentului "Bergman Week", organizat pe insula suedeză Faro, la care au participat Sara Johnsen, Tomas Alfredson şi directoarea departamentului de seriale dramatice din cadrul postului SVT, Anna Croneman, potrivit Agerpres.ro.

Filmul "Faithless", lansat pe marile ecrane în 2000, explora relaţia dintre pasiune şi dragoste prin intermediul unui triunghi amoros. David se îndrăgosteşte de frumoasa Marianne, soţia celui mai bun prieten al lui, Mark. Aventura lui David cu Marianne are însă o serie de consecinţe dureroase pentru ambele familii.

"În iarna anului 2001, l-am contactat pe Ingmar Bergman şi l-am întrebat dacă îmi dă voie să reinterpretez povestea scrisă de el. Iniţial, mi-a spus că propunerea mea semăna cu 'o idee venită la o beţie'. Dar, pe măsură ce discutam tot mai mult despre asta, a început să spună că era în acelaşi timp o idee 'teribil de încântătoare', cât şi una 'cu adevărat de rahat'", a dezvăluit Tomas Alfredson.

"Acum a venit în sfârşit timpul că fac un serial de televiziune inspirat din şocantul triunghi amoros creat de Ingmar Bergman", a adăugat regizorul suedez.

Filmul "Faithless" a fost regizat de actriţa norvegiană Liv Ullman pe baza unui scenariu scris de Ingmar Bergman şi a fost proiectat la ediţia din anul 2000 a Festivalului de la Cannes.

Compania Miso Film a devenit cunoscută după ce a produs miniseria TV "The Investigation", foarte apreciată de critici, "The Rain", primul serial original suedez creat pentru platforma Netflix, precum şi serialele "Those Who Kill" şi "Dicte: Crime Reporter".

Tomas Alfredson, apreciat pe plan internaţional graţie filmelor "Tinker Tailor Soldier Spy" şi "Let the Right One In", a fost coregizor al unui scurtmetraj din 2018, "Bergmans Reliquarium", care a omagiat filmografia marelui maestru al cinematografiei suedeze Ingmar Bergman.