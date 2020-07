VIDEO Moment de recunoștință pentru lucrătorii din NHS - Britanicii în frunte cu Boris Johnson aplaudă lucrătorii din serviciul naţional de sănătate

Locuitorii din Marea Britanie, în frunte cu premierul Boris Johnson, au aplaudat, duminică, pentru câteva momente, membrii serviciului naţional de sănătate (NHS), care sărbătoresc 72 de ani de la înfiinţare.

"Este o ocazie să-i aplaudăm pe cei care au muncit neobosit şi cu altruism pentru a ajuta naţiunea să treacă peste această pandemie", a afirmat Johnson.

Şi jucătorii echipelor din Premier League care evoluează duminică au aplaudat în onoarea celor din NHS.

