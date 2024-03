VIDEO/ Primele proteste în Rusia: Unii alegători ruşi stropesc cu dezinfectant și cu cerneală urnele de vot

În unele regiuni ale Rusiei, alegătorii distrug efectiv buletinele de vot care le sunt oferite pentru a vota în alegerile prezidențiale din Federația Rusă, de asemenea unii stropesc cu diverse lichide colorate urnele de vot.

După cum relatează Baza, la Moscova, o tânără a stropit cu un dezinfectant pentru răni de culoare verde strălucitor o urnă de vot la o secție de votare de pe Şoseaua Altufevsk. Totodată, tânăra ar fi scandat sloganuri pro-ucrainene și a discutat cu cineva la telefon. Baza presupune că fata a acționat după instrucțiunile cuiva.

Comisia de investigaţii din cadrul Procuraturii Moscova a anunţat că a deschis un dosar penal în temeiul articolului privind obstrucționarea activității comisiilor electorale (141 din Codul Penal) împotriva unei femei care ''a stropit cu un lichid colorant o urnă de vot''.

Cu respectivul lichid verde au fost stropite şi coșurile de gunoi din două secţii de votare din Borisoglebsk, regiunea Voronej, relatează Agenţia de presă RIA NOVOSTI, citând guvernul regional.

Potrivit Notebook Voronej, într-unul dintre incidente, o femeie a stropit cu vopsea verde o secție de votare din microdistritul de sud-est Borisoglebsk, ofițerii de poliție au reţinut-o pe femeie şi o audiază, iar urna a fost sigilată.

Incidente similare soldate cu distrugerea urnelor de vot au avut loc în regiunea Rostov și Karaceaevo Cerkessia, a declarat Nikolai Bulaev, vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale a Federației Ruse.

''În două regiuni nişte indivizi au stropit cu cerneală mai multe urne; atât femeile, cât și bărbații o fac. Este clar că li s-au promis bani și recompense'', a spus Bulaev (citat de Agenţia de presă Interfax). Vicereşedintele Comisiei Electorale Centrale din Rusia a cerut întărirea securității la urnele de vot.

În Azov, regiunea Rostov, după cum a raportat 161.ru, a fost deschis un dosar în temeiul articolului 141 din Codul Penal împotriva unui localnic care a stropit cu un lichid verde o urna de vot.

În Karaceaevo Cerkessia, după cum scrie Agenţia de presă RBC, o femeie a stropit cu cerneală o urna de vot. Comisia de anchetă a deschis un dosar penal.

După invadarea Ucrainei de către trupele ruse, în Rusia a apărut un nou tip de fraudă telefonică, în urma căreia oamenii incendiază birourile militare de înregistrare și de înrolare, precum și alte obiective, precum băncile. În multe cazuri, oamenii discutau la telefon în momentul incendierii. Pe numele lor au fost deschise dosare penale.

