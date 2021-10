VIDEO/ Seria tragediilor aviatice din Rusia continuă - Încă un avion, cu 23 de persoane la bord, s-a prăbușit în Tatarstan

Un avion IL-410 s-a prăbuşit duminică în apropierea unei localităţi din regiunea Tatarstan, 19 persoane pierzându-şi viaţa, iar alte trei fiind rănite, informează agenţia de ştiri Interfax care citează o sursă, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă a confirmat că la bordul avionului se aflau 23 de persoane, conform agenţiei de presă RIA.

În ultimul an mai multe avioane civile și militare rusești s-au prbușit.

#Russia: #URGENT: An L-410 plane with more than 20 people on board crashed in Russia’s Tatarstan, 16 reported dead via @RT_compic.twitter.com/Zvykz1vjnJ