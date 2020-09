VIDEO - A murit cântărețul indian care a obținut un record Guinness pentru interpretarea a peste 40.000 de cântece

Cântăreţul indian SP Balasubrahmanyam, deţinător al unui record Guinness pentru interpretarea a peste 40.000 de cântece în 50 de ani, a murit la vârsta de 74 de ani, informează BBC, potrivit News.ro.

De la melodii romantice la piese populare de dans, el a cântat unele dintre cele mai cunoscute bucăţi muzicale din cinematografia indiană, în 16 limbi.

Sripathi Panditaradhyula Balasubrahmanyam a murit vineri, după ce a petrecut mai multe zile la terapie intensivă în urma diagnosticării cu Covid-19, în august.

În septembrie, rezultatul testului a fost negativ, dar a continuat să primească tratament. Spitalul la care era internat, în Chennai, a transmis că el a murit din cauza unui stop cardio-respirator.

SPB, aşa cum era cunoscut, şi-a început cariera în sudul Indiei şi a devenit primul cântăreţ crossover care a cunoscut succesul la Bollywood.

El a cântat, pe parcursul unei cariere de peste 50 de ani, compoziţii ale unora ca AR Rahman şi Ilaiyaraaja.

Filmul de la Bollywood care i-a adus celebritatea a fost „Ek Duuje Ke Liye/ We Are Made For Each Other” (1981), o tragedie romantică.

Balasubrahmanyam a primit două importante distincţii civile în India - Padma Shri, în 2001, şi Padma Bhushan, în 2011.

Odată cu vestea decesului, pe reţelele de socializare numeroase vedete şi fani şi-au exprimat regretul şi i-au adus omagii.