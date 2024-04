VIDEO Adjunctul partidului de opoziţie din Turcia a murit: se bucura de victoria în alegeri, dar a căzut balconul pe care dansa

Tragicul eveniment a avut loc după ce balconul în care se afla a căzut efectiv, transmite agenția IHA. Potrivit agenției, alte 8 persoane au fost internate la spital.

Vicepreședintele districtual Mehmet Palaz, care și-a pierdut viața ca urmare a prăbușirii balconului în timp ce sărbătorea rezultatele neoficiale ale alegerilor, în clădirea districtuală CHP din districtul Tavas din Denizli, a fost condus pe ultimul drum.

În condițiile în care candidatul primarului CHP Tavas, Kadir Tatık, a câștigat alegerile conform rezultatelor, mulți membri de partid s-au adunat în fața clădirii partidului pentru a sărbători victoria. Cu toate acestea, opt persoane au fost rănite când balconul s-a prăbușit, iar unul dintre ei, Mehmet Palaz, a murit în urma unei lovituri la cap.

Cadavrul lui Palaz a fost luat de la morga de Medicină Legală și adus la Tavas. Adjunctul CHP Denizli Şeref Arpacı, primarul municipalităţii metropolitane Denizli Bülent Nuri Çavuşoğlu, primarul Pamukkale Ali Rıza Ertemur, primarul Tavas Kadir Tatık, preşedintele provincial CHP Ali Osman Horzum şi mulţi membri ai partidului şi rudele familiei au participat la ceremonia de înmormântare care a avut loc la Moscheea Mestanağa. rugăciunea de după-amiază.

Trupul lui Palaz, acoperit cu steaguri turcești și CHP, a fost înmormântat în Cimitirul Tavas după rugăciunea de înmormântare. Președintele CHP Özgür Özel și primarul Merkezefendi, Şeniz Doğan, au trimis, de asemenea, o coroană de flori la înmormântarea lui Palaz și și-au exprimat condoleanțe familiei.

Deputy head of the Turkish opposition party Mehmet Palaz died as a result of a balcony collapse during celebrations of victory in municipal elections, - IHA



According to the agency, another 8 people were hospitalized. pic.twitter.com/fBqdB4qqtY