VIDEO | Adrian Năstase dezaprobă strategia PSD: 'Practic Alexandru Rafila este propus faut de mieux, în lipsa a altceva'

Fostul premier Adrian Năstase consideră că PSD are nevoie de mai multe "locomotive" pentru anul electoral 2024, importanţi fiind candidatul la preşedinţie, dar şi propunerea pentru funcţia de prim-ministru. Fostul lider PSD nu este de acord cu stabilirea candidatului la preşedinţie pe baza alegerilor interne din partid.

"Cred că va fi nevoie de mai multe locomotive. Va fi foarte important ce prim-ministru vei vrea să mergi. Unii sunt că trebuie să faci alegeri interne şi iese cineva cu 22%, altcineva cu 20%, alţii cu 15%, 10% şi îl pui pe cel cu 22%. E o abordare greşită. Alegerile interne din PSD din 2004 au fost o glumă. Ideea pe care am lansat-o a fost un fiasco. Liderii de organizaţii judeţene stăteau pe calculator la sediu şi numărau voturi. A fost un eşec povestea aceea, să o uităm", a declarat Năsatse la Antena 3.

Adrian Năstase nu este de acord cu strategia actuală a PSD de a-l împinge în faţă pe Alexandru Rafila când vine vorba despre funcţia de prim-ministru sau despre candidatura la prezidenţiale. Fostul premier pledează pentru căutarea unei personalităţi, în partid sau în afara partidului, care poate atrage şi alte voturi decât cele ale simpatizanţilor PSD.

"Înţeleg că acum e şi propunerea de preşedinte. Probabil că va fi propus şi la europarlamentare şi preşedinte de consiliu... judeţean. Practic Alexandru Rafila este propus faut de mieux, în lipsa a altceva. Este clar că nici nu-şi doreşte şi nici nu are profilul necesar pentru aşa ceva. E nevoie totuşi de un alt tip de combatant în campania electorală. Cred că trebuie pornit de la profilul pe care trebuie să-l aibă candidatul şi după aceea poţi să mergi pe o anumită candidatură. Rolul liderilor de partid nu este să fie fotografi şi să vadă cine are la un moment dat mai multe şanse. Este rolul de a merge să recruteze un anumit candidat, eventual din afara partidului sau din partid, să gestioneze această poveste în condiţiile în care în al doilea tur de scrutin partidul trebuie să ajungă de la 4 milioane de voturi la 6 milioane de voturi. Trebuie găsit un anumit profil. Altfel, degeaba iei pe cineva care în PSD are o anumită imagine şi o anumită simpatie", a mai declarat Năstase.

Întrebat dacă Mircea Geoană ar putea avea profilul necesar, Năstase a răspuns: "Mircea Geoană este una dintre variante."