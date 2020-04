VIDEO 'Am coronavirus!', anunță celebrul jurnalist CNN, Richard Quest

Jurnalistul american Richard Quest, gazdă a emisiunii „Quest Means Business" de pe postul CNN, a anunţat că fost testat pozitiv pentru noul coronavirus la sfârşitul săptămânii trecute.

„În weekend, am fost testat şi am fost diagnosticat cu coronavirus. Da, am primit diagnostic pozitiv pentru COVID-19. Sunt mulţumit şi recunoscător pentru că nu pare că am simptomele oribile pe care le manifestă alţii. Am doar o tuse urâtă pe care, mulţumită excelentei noastre echipe tehnice, nu aţi auzit-o prea mult”, a anunțat jurnalistul.

Richard Quest, în vârstă de 58 de ani, a declarat pentru telespectatorii emisiunii sale că va continua să muncească, dar, dacă nu se va simţi bine, nu va face excese: „Încă sunt lucruri importante despre care eu şi voi trebuie să vorbim în fiecare seară, precum preţul negativ al petrolului şi modul în care pieţele se duc în jos şi despre ceea ce trebuie să fie făcut".

Pe Twitter, Quest a scris: „Am fost diagnosticat cu coronavirus. Sunt binecuvântat că am puţine simptome - doar o tuse. Îmi rezerv rugăciunile şi gândurile pentru cei mai puţin norocoşi. Staţi în casă. Şi protejaţi vieţi".

Două alte vedete CNN au fost diagnosticate cu COVID-19, Chris Cuomo şi Brooke Baldwin. Cuomo a continuat să găzduiască emisiunea "Cuomo Prime Time", dar Baldwin este în convalescenţă, acasă.