Video| Amber Heard, destăinuri cu lacrimi în ochi în instanță: 'Johnny Depp m-a plesnit peste faţă'

Amber Heard a mărturisit miercuri în instanţă că a rămas ''cu inima frântă'' după ce Johnny Depp a lovit-o prima dată, descriind cu lacrimi în ochi presupusul incident care ''i-a schimbat viaţa'', informează DPA.

Actriţa, cunoscută din pelicula ''Aquaman'', a afirmat, în cadrul procesului de calomnie intentat împotriva ei de fostul ei partener, că nu a ştiut cum să reacţioneze în momentul presupusului incident, potrivit Agerpres.

Depp a dat-o în judecată pe Heard pentru calomnie în urma unui articol pe care actriţa l-a publicat în 2018 în The Washington Post şi care, potrivit avocaţilor lui Depp, ar sugera în mod eronat că el a abuzat-o fizic şi sexual în perioada cât au fost împreună.

Heard a declarat miercuri în tribunalul districtual al comitatului Fairfax din Virginia că începutul relaţiei lor a fost o perioadă ''frumoasă şi stranie'' şi că ''se îndrăgostise nebuneşte'' de Depp.

Actriţa a povestit că în timpul unui incident petrecut în 2013, actorul a pălmuit-o de trei ori după ce ea a râs de unul dintre tatuajele lui.

''A părut atât de prostesc şi de nesemnificativ, nu voi uita niciodată, mi-a schimbat viaţa'', a declarat Heard. ''M-a plesnit peste faţă, iar eu am râs pentru că nu am ştiut ce altceva puteam face'', a mai mărturisit actriţa. ''Am crezut că e o glumă... nu am înţeles ce se întâmpla. Nu voiam să cred că este real.'' ''Ştiu că nu mai era cale de întoarcere, nu sunt ignorantă, nu poţi lovi o femeie, nu poţi lovi un bărbat, nu poţi lovi pe nimeni'', a continuat actriţa.

''Ştiam că e greşit şi ştiam că trebuie să-l părăsesc şi mi se rupea inima pentru că nu voiam să-l părăsesc... era cel mai frumos lucru din viaţa mea de până atunci'', a mai spus ea. ''Aş vrea să pot spune acum că m-am ridicat şi am părăsit casa aceea, am pus punct şi am luat atitudine. Mă uitam pur şi simplu la covorul murdar şi încercam să mă motivez să mă ridic, să plec din locul acela''.

Heard a mai spus că apoi Depp a început să plângă şi s-a aşezat în genunchi ca să-şi ceară iertare spunându-i că ''a pus monstrul deoparte'', a mărturisit actriţa. Heard a adăugat că în zilele următoare Depp şi-a cerut iertare ''de nenumărate ori'', spunându-i că ''mai degrabă şi-ar tăia o mână decât să o mai lovească". ''Avea un fel de a vorbi poetic'', a mai spus actriţa.

Întrebată dacă a rămas în relaţie după incident, actriţa a spus: ''Da, am rămas, am crezut că era o limită pe care nu o va mai încălca niciodată şi că asta a fost tot''.

Heard a mai mărturisit în instanţă că relaţia lor a fost o ''poveste de dragoste năucitoare'' care a început după turneul de promovare a filmului lor din 2011 ''The Rum Diaries''. ''A fost ceva minunat... simţeam că acest bărbat mă cunoaşte şi mă vede aşa cum nu mă vedea nimeni. Când eram în compania lui Johnny, simţeam că eram cea mai frumoasă persoană din lume. Mă simţeam remarcată''.

Heard a adăugat că Depp îi arătase ''dovezi extravagante de dragoste'' şi că trăiau ''într-o mică bulă secretă''. ''Aveam senzaţia că sunt într-un vis, că este ceva magic'', a spus ea. ''Mă îndrăgostisem nebuneşte de bărbatul acesta'', a continuat actriţa.

Anterior, instanţa a audiat mărturia psihoterapeutei Dawn Hughes, care a afirmat că Heard a suferit numeroase acte de violenţă şi de abuz sexual din partea lui Depp. Hughes a spus că presupusele acte de violenţă sexuală, pe care le-a descris explicit în faţa instanţei, erau deseori rezultatul ''furiei alimentate de droguri'' a actorului.

Instanţa a audiat deja patru zile de depoziţii din partea lui Depp, care a afirmat că este ''obsedat de adevăr'' şi care susţine că el a fost victimă a violenţei domestice.