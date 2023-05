Video | Anatol Șalaru: AUR nu va ajunge niciodată la guvernare. Legăturile lui George Simion cu seviciile din Rusia au făcut AUR nefrecventabil

Anatol Șalaru: AUR nu va ajunge niciodată la guvernare. Legăturile lui George Simion cu seviciile din Rusia au făcut AUR nefrecventabil

Legăturile lui George Simion cu serviciile rusești au pecetluit soarta AUR. ”Nici dacă am presupune prin absurd că AUR ar câștiga un scor de 40% la alegerile parlamentare, ceea ce nu se va întâmpla niciodată, partidul tot nu va veni la guvernare. AUR e nefrecventabil, niciun partid românesc proeuropean din România nu va face alianță cu un partid prorusesc„, a declarat Anatol Șalaru într-un interviu dat la Chișinau, anunță inliniedreapta.net.

Fostul ministru al Apărării face referire la informația privind contactele lui George Simion cu serviciile rusești, dezvăluite pentru ILD de dl Șalaru la sfârșitul lunii martie. Confirmate de un general din Ucraina și de fostul premier Vlad Filat, aceste contacte fac din AUR un partid nefrecventabil, spune Șalaru.

„Ceea ce s-a obținut prin această declarație (privind legăturile lui George Simion cu serviciile rusești) nu este scăderea în sondaje a lui George Simion pentru că asta nu are relevanță pentru adepții lui Simion. Ei nu știu geopolitică, pe ei nu îi intereseaza că s-a intâlnit el cu omul Moscovei la Cernăuți. Pentru ei asta e un lucru bun, că uite, omul nostru e luat in seamă de toți.

Interesul a fost mare și în Ucraina, și la noi, și în România. AUR e izolat și nu are posibilitatea de a face alianțe. AUR ar putea ajunge la putere doar dacă ar câștiga alegerile cu peste 50%, ceea ce în România nu mai e posibil de la începutul anilor ‘90, din vremea lui Ion Iliescu”, explică Șalaru la emisiunea ”Raport”, pe care Podul.md o produce la Chișinău.

„Simion nu va porni împotriva mea un proces pe care are șanse mari să îl piardă”, spune ministrul, amintind că AUR și George Simion au pornit o întreagă campanie de minciuni ca să acopere dezvăluirile privind relațiile șefului AUR cu serviciile rusești.

„Am fost surprins de amploarea pe care a luat-o declarația mea în România. Informația despre George Simion o știu de mulți ani, am spus-o la multă lume. De data asta, toate televiziunile, toată presa din România a vorbit zile la rând. Atunci, George Simion ca să mă discrediteze l-a scos la rampă pe fratele lui Valeriu Munteanu, vicepreședintele AUR. L-a scos la rampă pe Ruslan Munteanu, vicedirector la SIS (serviciile de la Chișinău), care a zis că eu mint, pentur că el a lucrat la SIS și nu a primit nicio informație de genul ăsta. Dar Ruslan Munteanu nu are de unde să știe pentru că atunci nu lucra la SIS, unde era directorul secției economice. L-au băgat ca să mintă cu orice preț.

E o încercare de-a lor de discredita, dar nu înceacă să îl discrediteze pe generalul ucrainean. Pentru mine a fost surpriză, pentru că am fost sunat de la mai multe insituții de presă din Ucraina în legătură cu asta și le-am spus ce știu. Nu am putut să adaug nimic, că nu am de unde. Atunci ei au căutat o persoană care să le confirme și a durat aproape două săptămâni până generalul a obținut informația asta. Plus că ei au descoperit, că noi nu aveam de unde să știm de aici, că George Simion avea interdicție de intrare și în Ucraina.

George Simion, adepții lui merg pe ideea, „dați-ne dovezi!” Nu există dovezi, doar instituțiile secrete din România pot să facă acest schimb de informații cu serviciile secrete din Ucraina, dar chiar dacă le au, nu recunosc pe față și nu fac public, pentru că pentru 25 sau 30 de ani sunt secretizate. Nu sunt documente publice, nimeni nu-și publică informatorii și informațiile secrete decât atunci când sunt interesele statului în jos și e interesul statului să le publice”, mai spune Șalaru