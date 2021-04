VIDEO - Animația Spider-Man: Into the Spider-Verse, care a luat Oscarul în 2019, o să fie continuată de cineaști printr-o nouă ediție

Joaquim Dos Santos, Kemp Powers şi Justin K. Thompson vor regiza continuarea lungmetrajului de animaţie „Spider-Man: Into the Spider-Verse” care a fost premiat cu Oscar în 2019, relatează News.ro.

Cei trei pregătesc proiectul Sony Pictures Animation încă de la faza de dezvoltare, scrie Variety.

Phil Lord, Chris Miller, Amy Pascal, Avi Arad şi Christina Steinberg vor reveni ca producători, cu Alonzo Ruvalcaba co-producător. Peter Ramsey, unul dintre regizorii „Spider-Verse”, va fi acum producător executiv, împreună cu Aditya Sood.

Lord, Miller şi David Callaham („Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”) sunt scenarişti.

Dos Santos a mai semnat, între altele „The Legend of Korra”, „Avatar: The Last Airbender” şi „Teen Titans”, iar Thompson este cunoscut pentru designul de producţie al „Spider-Verse”, care i-a adus un premiu Annie, şi a mai lucrat la cele două lungmetraje „Cloudy with a Chance of Meatballs”.

Citește și: INEDIT Confesiunile unui călugăr în timpul pandemiei: Mi-e frică de o viitoare ‘castă a talibanilor’ ortodocși!

Powers este în prezent nominalizat la Oscar pentru scenariul adaptat al dramei „One Night in Miami”, regizată de Regina King. El este şi co-regizor al „Soul”, lungmetraj animat al Pixar Studios, de asemenea nominalizat la premiile Academiei americane de film. „Soul” a câştigat deja trofee PGA (Producers Guild Awards), un Glob de Aur, premii Annie şi Critics’ Choice. Powers a scris şi primul sezon al serialului „Star Trek: Discovery” (CBS All Access).

Primul film animat „Spider-Verse” a fost regizat de Bob Persichetti, Ramsey şi Rodney Rothman. La nivel mondial, lungmetrajul a generat încasări de 375,5 milioane de dolari.

Continuarea este aşteptat să fie lansată pe 7 octombrie 2022.