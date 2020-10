VIDEO Anunț de ULTIMĂ ORĂ al premierului Orban - În câte ZILE ar putea să scadă numărul uriaș de cazuri de COVID

Ludovic Orban a anunțat, joi seară, la Digi24, când ar mai mai putea scădea numărul de cazuri, ca urmare a măsurilor luate în ultima perioadă.

"Nu are rost să impui obligativitatea măștii în toate spațiile. Autoritățile trebuie să semnaleze toate aceste spații unde este obligatoriu. În spații deschise este mai puțin probabil să te infectezi.

Măsurile care le-am luat vor produce efecte. Putem să oprim creșterea numărului de cazuri. Putem s-o oprim în 7-10 zile. Am impus măsuri cu postul măștii. Sunt polițiști în civil care fac verificări, dacă erau în uniformă se dădea 6 imediat. Am pus în funcțiune Telverde unde ni se semnalează abaterile.

Nu au mai existat deschideri de activități care să crească numărul de cazuri", a spus Ludovic Orban.