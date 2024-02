VIDEO - Armata israeliană a difuzat o înregistare în care 'creierul' Hamas din Gaza apare în tuneluri alături de soţie, copii şi frate

Imaginile, în care Yahya Sinouar apare mergând printr-un tunel cu o parte a familiei sale, provin de la o cameră de supraveghere descoperită în cursul unei operaţiuni a forţelor speciale, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Daniel Hagari, în cadrul unei conferinţe de presă difuzate la televiziune.

Acesta este "rezultatul operaţiunii noastre, această operaţiune se va opri doar când îl vom captura mort sau viu", a adăugat el.

Potrivit armatei, în înregistrare apare presupusul creier al atacului din 7 octombrie, care "a fugit împreună cu copiii săi şi cu una dintre soţiile sale, condus de fratele său Ibrahim Sinouar".

Săptămâna trecută, ministrul israelian al Apărării, Yoav Gallant, a afirmat că Yahya Sinouar a fugit şi merge "din ascunzătoare în ascunzătoare", în timp ce forţele israeliene care avansează în sudul Fâşiei Gaza continuă să bombardeze Khan Younes, oraşul său natal.

Yahya Sinouar s-a alăturat Hamas în 1987, când grupul a fost fondat de influentul şeic Ahmad Yassine

Israelul l-a acuzat public pe Sinouar că este "creierul" din spatele atacului terorist al Hamas împotriva Israelului din 7 octombrie - deşi experţii spun că este probabil unul dintre mai mulţi - ceea ce îl face una dintre ţintele cheie ale războiului din Gaza.

Sinouar a fost descris ca fiind cel mai căutat om din Gaza de către Israel. Armata israeliană l-a declarat "om mort", poreclit într-un profil "Măcelarul din Khan Younis" pentru presupusul său rol în planificarea atacului din 7 octombrie.

În decembrie, IDF a înconjurat casa lui Sinwar, dar nu l-a găsit, spunând atunci că se crede că acesta se ascunde sub pământ. Un consilier al premierului israelian Benjamin Netanyahu a declarat ulterior că era "doar o chestiune de timp” până când va fi prins.

Cu toate acestea, Sinwar a rămas de negăsit, în ciuda unui asalt israelian intensiv asupra oraşului său natal, Khan Younis.

O figură de lungă durată în cadrul grupării islamiste palestiniene, Sinouar a fost responsabil pentru asamblarea aripii militare a Hamas înainte de a stabili noi legături importante cu puterile arabe regionale în calitate de lider civil şi politic al grupării.

El a fost ales în 2017 în principalul organism decizional al Hamas, Politburo, în calitate de lider politic al ramurii Hamas din Gaza. Cu toate acestea, el a devenit de atunci liderul de facto al Politburo, potrivit unei cercetări efectuate de Consiliul European pentru Relaţii Externe (ECFR).

El a fost desemnat terorist la nivel mondial de către Departamentul de Stat al SUA încă din 2015 şi a fost sancţionat recent de către Regatul Unit şi Franţa.

BREAKING: The IDF just published footage showing Hamas leader Yahya Sinwar, the evil mind behind the October 7 massacre, escaping in a tunnel under the city of Khan Younis in southern Gaza.



He is accompanied with children which is a known Hamas tactic to protect the terrorists… pic.twitter.com/lbC3U8RE6P