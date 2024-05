VIDEO Armata română se dotează cu super-rachetele Marte-ER: raza de acţiune ajunge la peste 100 de km

Compania MBDA a semnat un contract cu IAR Braşov privind integrarea rachetelor Marte-ER pe elicopterele Airbus H215M din dotarea Forţelor Navale, anunţă reprezentanţii companiei, citați de Monitorul Apărării și Securității, relatează Mediafax.

Prezent la BSDA, Arnaud Rousset, vice-preşedinte MBDA pe Europa, a vorbit, în cadrul unui briefing, despre cooperarea cu România pentru acest contract şi intenţia de cooperare pentru alte programe de înzestrare.

„România este o piaţă specifică pentru MBDA pentru că am petrecut multe zile, săptămâni, aici, pentru a discuta cu MApN şi cu industria locală despre care ar fi produsele din portofoliul nostru care l-ar putea interesa şi care ar fi capabilităţile pe care le-am putea oferi pentru a satisface nevoile armatei. Pentru noi, acest BSDA este special pentru că am reuşit să obţinem contractul pentru dotarea elicopterelor pentru Forţele Navale. Este un pas important pentru noi pentru că este, credem, începutul unei cooperări pe termen lung. După discuţii cu clientul şi cu echipa noastră, am ajuns la o soluţie care a fost selectată, în cele din urmă, pentru Forţele Navale. Evident, mai sunt şi alte proiecte pe care le urmărim. Suntem o companie de rachete doar, nu producem drone, tancuri sau alte echipamente, dar putem livra capabilităţi excelente”, a spus Arnaud Rousset, pentru jurnaliştii români.

Rousset a vorbit şi despre celelalte programe româneşti la care compania ar putea participa: „Am văzut, de exemplu, un F-35 dotat cu rachetele Meteor şi este un exemplu unde putem livra o capabilitate de succes. Meteor este o rachetă de succes. Când pui o astfel de rachetă pe F-35, devine mai mult decât o platformă, pentru că poate proteja spaţiul aerian al României.

Evident, mai este şi licitaţia curentă, SHORAD-VSHORAD, la care participăm şi de care suntem interesaţi. Credem că aceste capabilităţi pe care le putem oferi Forţelor Armate Române sunt de interes datorită capabilităţilor, sinergiei produselor şi tehnologiei implicate în aceste sisteme. Dacă ne uităm la VL Mica, de exemplu, avem un echipament potrivit pentru toate condiţiile meteo. Sunt multe proiecte disponibile. În unele, am ajuns la faza finală, cum este exemplul Marte-ER, altele se află în discuţii incipiente şi altele sunt în faze mai avansate. Credem că avem o foaie de parcurs în faţa noastră pentru a apăra România”.

Cât despre posibilitatea participării companiei la integrarea unor rachete pe fregatele care urmează a fi modernizate pentru Forţele Navale, Rousset a precizat că discuţiile „sunt în fază incipientă, în care sunt prezentate ministerului opţiunile şi sunt ajustate în funcţie de nevoile armatei”.

Rachetele Marte ER (Extended Range)

Rachetele Marte ER (Extended Range), cele care au fost selectate pentru dotarea elicopterelor Forţelor Navale, pot fi lansate de la sol (de pe coastă), de pe nave sau din elicoptere ori avioane. Acestea au un diametru de 316 mm, o lungime de 3,6 metri şi 345 de kg (reprezentanţii companiei au precizat că au încercat să le facă pe cât de uşoare posibil). Raza de acţiune ajunge la peste 100 de km şi sunt concepute pentru a fi folosite în orice tip de condiţii meteo, pe timp de zi şi de noapte.

Sunt rachete de tip „trage şi uită” (eng. Fire and forget) şi pot detona explozibil atât la impact, cât şi în proximitate. Ca modalitate de tragere, acestea pot trage o singură rachetă sau două deodată. Rachetele vizează o serie diversă de ameninţări, de la nave rapide, la puitoare de mine, fregate sau corvete.

Rachetele Marte ER reprezintă a treia generaţie de rachete antinavă din familia Marte (Mk2/S şi Mk2/N). Diferenţa semnificativă dintre aceasta şi cele două rachete tip MK2 stă în introducerea unui motor cu turbojet în locul motorului rachetei. Acest lucru triplează raza de acţiune a rachetei cu o diferenţă minimă de greutate.

Un alt program important la care MBDA participă este programul SHORAD-VSHORAD

Rousset spune că MBDA este singura companie care poate propune un sistem de apărare pe două niveluri eficient: „Pentru aceste sisteme, oferim două capabilităţi Mistral şi VL (Vertical Launch) Mica. Sistemele sunt interoperabile, dar când propui un sistem pe două niveluri, integrarea oferită de MBDA este completă şi cea mai eficientă pe care o poţi întâlni. Suntem singurii care pot oferi un sistem stratificat. Oricine poate integra două sisteme, însă nu este de ajuns, pentru că trebuie să iei în considerare mai mulţi parametri: ameninţarea, vremea, traiectoria ameninţării etc. Doar când ai cunoştinţele necesare, iar noi le avem pentru că facem atât Mistral, cât şi VL Mica, poţi face o integrare completă. Dacă integrezi două sisteme, două rachete de la două companii diferite, acestea nu vor împărtăşi aceste informaţii”.

Context

MApN vrea să se doteze cu 41 sisteme de rachete cu rază mică şi foarte mică de acţiune (SHORAD-VSHORAD) în valoare de 4,2 miliarde de euro, în felul următor: 16 sisteme integrate de rachete antiaeriene SHORAD-VSHORAD pentru Forţele Aeriene şi 9 sisteme SHORAD şi 16 VSHORAD pentru Forţele Terestre.

Rachetele Mistral propuse de MBDA pentru programul de înzestrare VSHORAD sunt folosite de 18 clienţi din toate părţile lumii şi de 8 state NATO. Rachetele Mistral, de altfel, sunt deţinute de 36 de ţări, peste 18.000 de bucăţi fiind vândute de companie până în acest moment.

Rachetele VL Mica sunt propuse României în cadrul programului SHORAD şi vin în două variante, terestru şi naval. Au un diametru de 160 de mm, o lungime de 3,1 metri şi o greutate de 112 kilograme. Sistemul are două versiuni, IR şi RF şi este conceput şi pentru a face faţă oricăror tipuri de condiţii meteo, de exemplu, pentru a putea fi folosit când vremea este înnorată, o capabilitate pe care nu o au multe rachete. Racheta poate exploda la impact sau în proximitate. Are o rază de acţiune de 20 de km şi o altitudine de maximum 9.000 de m. În cazul unui conflict, sistemul VL Mica cu baza la sol poate fi operaţionalizat în doar 10 minute şi necesită în jur de 15 minute pentru a fi înlocuite rachetele folosite şi a lansa din nou. Are o durată de viaţă de 25 de ani şi nu necesită mentenanţă preventivă, ci doar o verificare o dată la cinci ani.