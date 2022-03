Video | Arnold Schwarzenegger, mesaj pentru ruși: 'Iubesc poporul rus. De aceea trebuie să vă spun adevărul'

Actorul Arnold Schwarzenegger s-a adresat rușilor prin intermediul unui mesaj video anunțându-i că vrea vrea să le spună adevărul despre războiul din Ucraina.

Celebrul actor susține că rușii l-au inspirat și de aceea dorește să le spună adevărul. Guvernul rus îi înșeală pe cetățeni și pe soldați, crede Schwarzenegger care mai spune „acesta nu este un război de apărare, este un război ilegal."

În mesajul video publicat pe Twitter, Arnold Schwarzenegger s-a adresat și soldaților ruși.„Viețile voastre, viitorul vostru sunt sacrificate pentru un război fără sens condamnat de întreaga lume”, a adăugat celebrul actor.

Schwarzenegger s-a născut în Austria și a povestit că tatăl său a luptat la Leningrad în timpul celui de al Doilea Război Mondial. Ulterior, acesta și-a petrecut viața luptându-se cu durerile fizice și cu traumele psihice provocate de experiența războiului.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV