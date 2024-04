Video | Atentatul de la Moscova: FSB a arestat încă trei suspecţi. Putin merge în continuare pe implicarea ucraineană

Serviciul federal de securitate rus (FSB) a anunţat joi arestarea a încă trei suspecţi, originari din Asia Centrală, acuzaţi de legături cu atentatul terorist sângeros comis într-o sală de concerte din apropierea Moscovei în 22 martie, informează AFP.

''FSB a arestat la Moscova, Ekaterinburg (centru) şi Omsk (Siberia) un cetăţean rus şi doi cetăţeni străini - toţi originari din Asia Centrală - implicaţi în actul terorist comis pe 22 martie 2024 la Crocus City Hall'', a declarat FSB într-un comunicat citat de agenţiile de presă ruse.

Doi dintre suspecţi au ''transferat bani pentru achiziţionarea de arme de foc şi vehicule utilizate în actul terorist'' şi al treilea i-a ''finanţat'' pe atacatori.

În seara zilei de vineri 22 martie, bărbaţi înarmaţi au deschis focul la Crocus City Hall, o sală de concerte situată în apropierea capitalei ruse, înainte de a incendia imobilul. Atacul s-a soldat cu 144 de morţi, fiind cel mai grav atentat comis în Rusia în ultimii 20 de ani.

Cel puţin 10 persoane au fost arestate după acest masacru, printre care cei patru presupuşi atacatori, care sunt originari din Tadjikistan, fostă republică sovietică din Asia Centrală.

Deşi atacul a fost revendicat de organizaţia jihadistă Stat Islamic, autorităţile ruse susţin în continuare că există o pistă ucraineană. Kievul a dezminţit categoric orice implicare în atentat.

Joi, preşedintele rus Vladimir Putin a dat asigurări că ''fundamentaliştii islamişti'' nu ar fi avut niciun motiv să atace Rusia şi asta în pofida numeroaselor ameninţări proferate de gruparea Stat Islamic.

⚡️ The FSB has announced the detention of three new suspects in the Crocus attack case



In Moscow, Yekaterinburg and Omsk, three suspects suspected of involvement in the attack on the Crocus City Hall have been detained, the FSB said.



According to the special service, the three… pic.twitter.com/GJoJVReqkB