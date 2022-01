VIDEO/ Australian Open - Cum a reacționat publicul de pe Rod Laver când a fost pronunțat numele lui Novak Djokovic

La interviul de după jocul de pe arena ”Rod Laver”, sportivul rus a fost întrebat la ce se gândea în momentul în care era condus cu 0-2 la seturi, moment în care a oferit un răspuns care a dus la o ”explozie” a publicului, notează digisport.ro.

Daniil Medvedev a spus că s-a gândit ce ar face Novak Djokovic în acea situație, iar cea mai mare parte a publicului a început să huiduie, având în vedere scandalul în care a fost implicat sârbul la Melbourne.

”Felix a jucat extraordinar, a fost peste mine, peste tot pe teren, nu am știut cu adevărat ce să fac, așa că m-am gândit... nu știu dacă oamenilor o să le placă asta, dar m-am gândit 'ce ar face Novak?'

Și ce mi-a venit în minte, pentru că e un campion grozav, ca Rafa sau Roger, care au câștigat multe meciuri de acest tip. M-am gândit 'ok, o să îl fac să muncească.

Dacă vrea să câștige, trebuie să lupte până la ultimul punct, chiar dacă e 5-0, 40-0 pentru el, o să încerc să îl obosesc pentru următorul meci'. Am luptat până la ultimul punct și a funcționat”, a spus Daniil Medvedev.

"I asked myself 'what would Novak do?'" ????



Fair to say Medvedev got a mixed reaction when he revealed his comeback inspiration! ????#AusOpen - Live on Channel 9 and 9Now pic.twitter.com/WQRAgFtdu5