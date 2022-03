VIDEO Avocata lui Traian Băsescu intră tare în scandalul beneficiilor pierdute de fostul președinte: Revocările sunt nelegale

Avocata lui Traian Băsescu spune că retragerea privilegiilor fostului șef de stat nu este legală. Eliza Ene Corbeanu a declarat că din punctul ei de vedere deciziile SPP, RAAPPS şi Administraţiei prezidenţiale de a-i înceta drepturile fostului șef de stat nu respectă legea. Retragerea privilegiilor vine după ce ÎCCJ a decis că Traian Băsescu a fost colaborator al Securității.

„Pot să vă spun că din punctul meu de vedere RAAPPS se afla intr-o eroare. A încurcat cauzele de încetare a drepturilor. Aceste drepturi s-au născut la momentul in care a încetat mandatul de preşedinte al României, în 2014. Legea prevede ca aceste drepturi inceteaza in urma unei condamnari la o pedeapsa cu executare, nu in urma verdictului de colaborator”, a explicat avocata Eliza Ene Corbeanu, la România TV. Avocata a comentat și decizia SPP, care i-a retras fostului șef de stat mașina și paza personală, catalogând-o ca fiind una pripită.