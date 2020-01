VIDEO Biblioteca Națională vandalizată de Revelion: Gunoaiele și urmele de vomă lăsate de petrecăreți spun totul despre cheful găzduit de instituția de cultură

Deputatul USR Iulian Bulai a postat pe Facebook o înregistrare video de la Sala Atrium a Bibliotecii Naţionale, cu imagini filmate după petrecerea organizată în noaptea dintre ani. „Plină de mizerie, vandalizată practic, după Revelion”, a scris acesta.

„O locaţie autentică“ pentru petrecerea Revelionului. Plină de mizerie, vandalizată, practic, după Revelion. Nu mi-am imaginat niciodată că Biblioteca Naţională a României, care-şi împarte sediul cu Ministerul Culturii, e o locaţie autentică pentru un revelion de poveste, cu Delia et co. Promovat pe Facebook ca fiind organizat nu se ştie de cine – poate de Biblioteca Naţională însăşi, deşi ultima dată când am verificat, nu ăsta era obiectul ei de activitate.

În obiectul de activitate nu scrie deloc, dar deloc!, că BNR se ocupă de chermeze. Nici că face viţei la proţap pe scările Ministerului, de Ziua Naţională, pe muzică de nuntă. Nici că noaptea, când nu e revelion, Biblioteca are program de discotecă în Sala Atrium, cu sute de oameni înghesuiţi, care beau pe rupte”, a scris Iulian Bulai pe contul său de Facebook. El l-a întrebat pe ministrul Culturii, ogdan Gheorghiu, dacă în minister nu miroase a mâncare.

”Mă-ntreb: dlui ministru Gheorghiu nu-i miroase a mâncare în Minister? N-a văzut niciodată gunoaiele şi urmele de vomă rămase pe aleile din jurul clădirii? Nu se-ntreabă ce se-ntâmplă dacă se-ntâmplă ceva? Hidranţi, pompieri, cărţile din depozite. În general, ce trebuia să-nvăţăm după Colectiv. Pentru directoarea Carmen Mihaiu n-am întrebări. Doar uitaţi-vă cum arăta Sala Atrium a Bibliotecii Naţionale pe 1 ianuarie 2020. Şi cam cum arată atmosfera de club de noapte, în acest templu al culturii, patrimoniului şi educaţiei restul anului.

Aştept însă scuze – cetăţenilor care finanţează Biblioteca Naţională – pentru toată această nesimţire”, a mai notat Bulai. Pe Facebook există un eveniment intitulat ”Revelion in Biblioteca”. ”Cauţi un loc inedit unde să îţi petreci noaptea dintre ani? La fel şi noi, tocmai de aceea am ajuns în cea mai autentică locaţie din Bucureşti, în Biblioteca Naţională. Live music: Delia, Damian&Brothers, Dj Yanis”, era descrierea evenimentului. Biletele au costat 390 lei de persoană, preţ în care au fost incluse accesul, open bar şi open food all night long.