VIDEO Cântărețul Pharrell Williams denunță piesa 'Blurred Lines', pe care a realizat-o, în 2013, cu muzicianul Robin Thicke: 'Trăim într-o cultură sexistă'

Cântărețul Pharrell Williams a denunțat piesa "Blurred Lines", pe care a realizat-o, în 2013, în colaborarea cu muzicianul Robin Thicke, susținând că propagă sexismul.

După lansarea piesei, mai multe universități au interzis difuzarea ei în cadrul evenimentelor studențești, din cauza versurilor controversate, precum "Știu că o vrei".

Williams a declarat pentru revista GQ că, inițial, nu a înțeles motivele pentru care piesa a stârnit controverse, pentru că femeile păreau să o aprecieze: "Când a început să fie o problemă cu ea, mă gândeam: «Despre ce tot vorbiți? Sunt femei cărora chiar le place melodia și se conectează cu energia ce, pur și siplu, te ridică. Femeile fredonează versuri precum acestea mereu»".

Ulterior, artistul a înțeles că limbajul din melodie este folosit şi de bărbați, atunci "când profită de femei", potrivit The Guardian.

"Contează cum afectează femeile. Am realizat că trăim într-o cultură șovinistă. Nu mi-am dat sema până acum. Nu am realizat că unele piese pe care le-am realizat pun în circulaţie astfel de idei. Acest lucru m-a scos din minți", a adăugat Williams.

În anul 2013, Pharrell a respins în mod repetat sugestiile potrivit cărora piesa susține comportamentul coercitiv: "Când te retragi și privești piesa în ansamblu, ideea este că și fetele bune își doresc să facă lucruri. Aceste lucruri sunt exprimate prin dans".

În pofida controverselor privind versurile, piesa s-a poziționat pe primul loc în topuri muzicale din întreaga lume, inclusiv în Marea Britanie și în Statele Unite ale Americii.

Piesa i-a adus cântărețului și alte prejudicii. În martie 2015, un tribunalul din Los Angeles a dat dreptate Fundaţiei Marvin Gaye, considerând că anumite fragmente din single-ul "Got to Give It Up", lansat de Marvin Gaye în 1977, au fost preluate de Robin Thicke şi Pharrell Williams în cântecul lor R&B din 2013. Cei doi artişti au plătit despăgubiri de 7,4 milioane de dolari.

Pharell Williams a vândut 100 de milioane de copii ale cântecelor sale, dintre care 10 milioane doar pentru melodia "Happy", care i-a adus şi o nominalizare la premiile Oscar pentru coloana sonoră a filmului de animaţie "Sunt un mic ticălos 2/ Despicable Me 2".

Pharrell Williams s-a remarcat şi prin colaborările sale cu alţi artişti cunoscuţi, precum Snoop Dogg, Britney Spears, Madonna, Justin Timberlake, Daft Punk. Totodată, Williams a devenit celebru datorită participării sale emisiunea de televiziune "The Voice".

