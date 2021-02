VIDEO - Cântăreața Feli a lansat melodia 'Bade, tu eşti pui de drac'

Feli a lansat single-ul "Bade, tu eşti pui de drac", a noua şi penultima filă din jurnalul muzical #Felidinpoveste. Potrivit unui comunicat al Hahaha Production transmis AGERPRES, în noua piesă artista rememorează amuzată despre cum i-a venit de hac unui băiat lăudăros şi narcisist din trecutul ei.

"E haină grea şi pacoste mare dragostea de propria persoană şi se transformă chiar în comedie atunci când mai este şi zugrăvită în modestie. Cam asta am trăit eu, când eram mai credulă, cu un 'bădiţă' cuceritor la prima vedere, dar atât de plin de el că nu mi-a luat mult până mi-am luat avântul ăla mare şi am fugit de am mâncat Pământul", povesteşte artista.

"Bade, tu eşti pui de drac" este o co-producţie HaHaHa Production şi Cat Music, cu versurile scrise de Feli împreună cu Emilian Nechifor, muzica compusă de Feli, Florin Boka şi Şerban Cazan.

Citește și: Dan Barna, despre posibilul vinovat de la Balș: 'A fost un gură cască'

Primele opt piese de pe albumul "Feli din poveste" lansate până acum sunt "Omule, deschide ochii", "Frunze cad", "Când răsare soarele", "Mă strigă mama", "Sus pe munte", "Banii n-aduc fericirea", "Du-te, dorule" şi "Vântul bate".

Piesa poate fi ascultată atât pe Youtube, cât şi pe canalele oficiale ale artistei.