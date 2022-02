VIDEO | Cântecul How Far I'll Go din filmul Moana a depăşit un miliard de vizualizări pe YouTube

Cântecul „How Far I'll Go”, compus de Lin Manuel Miranda pentru filmul de animaţie „Moana”, a depăşit un miliard de vizualizări pe YouTube. Imnul desenului animat Disney, lansat în 2016, este departe de „Let It Go”, care are 2,7 miliarde de vizualizări, informează News.ro.

Dacă „Moana” nu a avut acelaşi succes ca „Regatul de gheaţă/ Frozen”, cântecul „How Far I'll Go” a înregistrat 350.000 de vizualizări pe zi timp de un an.

„How Far I'll Go” este al doilea cântec de desen animat care înregistrează miliardul de vizualizări, după cântecul interpretat de Dwayne Johnson, „You're welcome”.

Cel mai recent lungmetraj al Disney, „Encanto”, este de asemenea un succes. Cântecul „We don't talk about Bruno”, compus tot de Lin Manuel Miranda, este cel mai mare succes de studio de la „Le It Go”.

Melodia figurează printre cele mai ascultate pe Spotify, Apple Music şi iTunes în Statele Unite. Şi a fost văzută de peste 220 de milioane de ori pe YouTube, într-o lună şi jumătate.