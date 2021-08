VIDEO | Ce făcea Florin Cîțu în timp ce Orban îl ataca în direct la TV: 'Who can stop me now?'

Președintele PNL, Ludovic Orban, l-a criticat dur pe premierul Florin Cîțu, într-o emisiune la B1 TV, pentru incidentul din 2000, când a condus sub influența alcoolului. În timp ce Orban era în direct la B1 TV, Cîțu publica pe Facebook story imagini din 2016, când vizita New York City. Pe fundal se pot auzi mai multe melodii rock, conținând inclusiv versurile „Who can stop me now?” („Cine mă poate opri acum?”).

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, afirmă că nu a primit nici de la Florin Cîţu, nici de la serviciile de informaţii datele legate de faptul că premierul a stat două zile în arest după ce a fost prins băut la volan, în Statele Unite. El susţine că premierul ar fi trebuit să facă el însuşi publică această informaţie, considerând că "un astfel de episod nu ai cum să-l ascunzi, nu ai cum să-l ţii pitit, mai devreme sau mai târziu se află". Orban declară că nu a fost sunat de premier nici după ce informaţia a fost făcută publică.

"Vă spun sincer, ce m-a deranjat la declaraţia domnului Cîţu a fost aşa, parcă o uşoară supărare că a fost făcută publică această informaţie. Cel care ar fi trebuit să facă publică această informaţie este Florin Cîţu. Dacă Florin Cîţu este supărat pe cineva, ar trebui să fie supărat pe el, pentru că el ar fi trebuit să informeze opinia publică cu privire la această întâmplare din viaţa lui. S-a întâmplat, face parte din acele părţi din penumbră sau din umbră, care pot să o aibă mulţi oameni. Cea mai bună cale de a te elibera de astfel de lucruri este să mărturiseşti, să spui tu, să vorbeşti tu despre lucrul respectiv. Cum să fie supărat cineva că o astfel de informaţie apare în spaţiul public? Probabilitatea ca o astfel de informaţie să apară în spaţiul public este uriaşă”, a afirmat Ludovic Orban, joi seară, la B1 Tv.

Ludovic Orban consideră că "un astfel de episod nu ai cum să-l ascunzi, nu ai cum să-l ţii pitit, mai devreme sau mai târziu se află”.