VIDEO Ce gânduri are Ludovic Orban cu funcționarii publici: 'Această spaimă a existat și când am venit prima oară la putere'

Premierul Ludovic Orban a spus, joi seara, la B1 TV, că ar vrea ca funcționarii publici să nu fie membri de partid. Asta, în condițiile în care el, de când este premier, a demis mai mulți prefecți puși tot de el pentru a putea candida fie la alegerile locale, fie la alegerile parlamentare.

”Noi din iunie nu am putut să organizăm niciun concurs în instituţiile publice şi nu din cauza pandemiei, ci din cauza faptului că la trecerea din starea de urgenţă în starea de alertă, CCR ne-a obligat să venim cu un proiect de lege în Parlament, iar majoritatea PSD din Parlament pur şi simplu ne-a împiedicat să organizăm concursuri”, a declara premierul Ludovic Orban.

Acesta susţine că ”regula este aceea ca orice funcţie publică să fie ocupată prin concursuri transparente, pe baza unor criterii de evaluare care să fie făcute publice, pe baza unei publicităţi şi prin comisii de evaluare care să nu fie stabilite numai de conducătorul instituţiei, care este numit politic, ci şi de reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale, reprezentanţi din universităţi din domeniul respectiv, astfel încât să fie nişte evaluări obiective care să ducă la selectarea celor mai buni oameni”.

Citește și: Ludovic Orban îi răspunde lui ÎPS Teodosie: ‘Nu se interzic slujbele. Ele se organizează în anumite condiţii, pentru că este zonă carantinată’

”Depolitizarea administraţiei este foarte importantă. (...) Părerea mea e că ar trebui ca cei din Corpul Funcţionarilor Publici să nu aibă calitatea de membri ai vreunui partid politic. Cine vrea să facă carieră politică, să facă o carieră politică, cine vrea să facă o carieră în funcţia publică, trebuie să se dedice carierei în funcţia publică. Trebuie întărită capacitatea administrativă, este fundamental. Trebuie, de asemenea, crescută eficienţa administraţiei, prin simplificare, prin debirocratizare, prin digitalizare, prin practic algoritmizarea tuturor procedurilor şi mai ales prin urmărirea lor, astfel încât ele să se deruleze cât mai fluent”, a mai declarat Ludovic Orban.

Acesta a afirmat că spaima concedierilor funcţionarilor a existat în permanenţă.

”Această spaimă a existat (că vor fi daţi afară funcţionari- n.r.) şi când am venit prima oară la putere, dar, din păcate, sunt necesare modificări legislative, care nu pot fi adoptate decât în condiţiile în care vom avea o majoritate parlamentară. Noi nu am avut majoritate parlamentară, practic noi un an de zile a trebuit să fim într-un meci continuu în care majoritatea controlată de PSD ne-a frânat, ne-a împiedicat, ne-a modificat toate reglementările pe care le-am făcut. Dar se va schimba după 6 decembrie, sunt convins că lucrurile se vor schimba şi vom putea avea o majoritate parlamentară. Vom avea 4 ani de pace pentru că nu vor fi alegeri, 4 ani în care avem o oportunitate extraordinară”, a mai declarat Orban.