VIDEO Celebra melodie 'All I Want for Christmas Is You' a revenit deja în topul Billboard Hot 100

Melodia „All I Want for Christmas Is You” a cântăreţei Mariah Carey a revenit deja în topul Billboard Hot 100, după ce a fost desemnată cel mai bun cântec de sărbători din toate timpurile, conform news.ro.

Piesa lansată în 1994 a ajuns prima dată în topul 10 al clasamentului american al single-urilor în decembrie 2017. Recent, a fost clasată pe primul loc în retrospectiva „Greatest of All Time Holiday 100 Songs” a Billboard, iar „All I Want for Christmas Is You” adaugă un nou capitol în istoria sa.

În cel mai nou top al single-urilor, ea ocupă locul 36, după ce, în ultima săptămână, a fost accesată online de 11,2 milioane de ori în Statele Unite, a înregistrat 8,2 milioane de difuzări radio şi 2.700 de unităţi vândute, potrivit MRC Data.

După debutul în top 10 al Billboard Hot 100 în urmă cu patru ani, în decembrie 2019 a ajuns în sfârşit pe prima poziţie, devenind al doilea cântec de sărbători care a înregisttrat performanţa, după „The Chipmunk Song” de The Chipmunks with David Seville, care a petrecut patru săptămâni pe locul întâi începând cu decembrie 1958.

Anul trecut, melodia lui Carey a condus din nou lista, acumulând în total cinci săptămâni pe primul loc.

Cu performanţa din 2019, Carey a obţinut a 19-a poziţionare pe primul loc în Hot 100, cele mai multe pentru un artist solo. Per ansamblu, înaintea ei se află doar The Beatles, cu 20.

Având în vedere că piesa a dominat topul până pe 4 ianuarie 2020, Carey a devenit primul artist solo care a ocupat prima poziţie în Hot 100 în patru decenii (1990, 2000, 2010 şi 2020).

Pe lângă „All I Want for Christmas Is You”, alte piese de Crăciun încep să urce acum în clasamentul american, între ele „Rockin’ Around the Christmas Tree” - Brenda Lee, „Jingle Bell Rock” - Bobby Helms şi „A Holly Jolly Christmas” - Burl Ives.