VIDEO Ciolacu, angajaților din Guvern: 'Dați-vă demisia dacă nu vă convine salariul!'

Premierul Marcel Ciolacu le-a transmis joi seară, angajaților din Guvern nemulțumiți de creșterea de 10% a salariului, măsură pe care Executivul a introdus-o prin OUG, că îi poftește să-și dea demisia.

„Am înțeles de la angajații din Guvern că nu e suficient cât a propus Guvernul (să crească salariul). Eu atât pot, Guvernul României atât poate, ca să fie sustenabil nu poate mai multe. Le-am spus 'Dacă nu vă mai convine, dacă e așa de rău la Guvernul României, dați-vă demisia'. Eu nu am amenințat pe nimeni, am zis că atât pot. Eu nu-mi bat joc de nimeni, eu nu arunc Românie în haos. Haideți să fim corecți, acest lucru se întâmplă pentru că suntem în an electoral, eu nu cedez la șantaj, să nu mă mai voteze, domnule. Eu nu mai pot să mă uit în ochii oamenilor de afaceri dacă eu fac tot timpul un pas înapoi la orice șantaj”, a declarat Ciolacu.

Întrebat care sunt salariile celor care se plâng, premierul a zis:

„Un salariu mediu peste 1.000 de euro, cred că net. Un salariu bun în România. Le-am zis, 'Nu vă convine, dacă unii consideră și pleacă, atunci anvelopa salarială rămâne aceeași și atunci avem de unde să mărim salariile”.