Video | Ciolacu intervine în conflictul care a pus PNL pe jar: 'Ar trebui să ne cântărim foarte bine vorbele'

Marcel Ciolacu, președintele PSD, intervine în conflictul dintre Rareș Bogdan și Bogdan Aurescu și atrage atenția că astfel de episoade afectează România.

„E o perioadă în care mai cedează și nervii. Ar trebui să ne cântărim foarte bine vorbele ca politiceni, mai ales dacă ocupăm o funcție în Guvernul României sau suntem europarlamentari. Dacă extrapolez acum, aș putea spune că PNL este rusofil, dacă mergem pe o logică de rea-credință. Este totuși membru al coaliției. Cred că trebuie să fim foarte atenți. Nu este un val, nu este un fenomen rusofil în România. Nu a fost niciodată. România a știut foarte bine cu cine are de a face. În decursul istoriei noi, românii, am înțeles foarte bine cum trebuie să ne relaționăm față de Rusia. S-au făcut prea multe nedreptăți României și românilor ca să uităm acest lucru. În decursul istoriei, indiferent că am avut un dictator sau a fost democrației, am învățat foarte bine lecția. Nu va exista în România un fenomen rusofil”, a declarat Ciolacu, la Digi24.

Întrebat la ce s-a referit Rareș Bogdan când a afirmat că Aurescu a fost numit în funcție de „stat”, liderul PSD a răspuns: „El este în măsură să ofere explicații. Domnul Rareș Bogdan a fost jurnalist, poate așa e discursul domniei sale. Toate aceste supape și crăpături nu fac bine românilor într-o astfel de perioadă încă tensionată.”

Marcel Ciolacu a mai precizat că este atributul premierului Ciucă să propună o eventuală remaniere, dar nu au existat discuții în acest sens.

„Eu am ținut foarte mult la o distanțare instituțională. Atribuțiile președintelui Camerei sunt diferite de cele ale prim-ministrului. După 30 de ani, poate ne vedem fiecare locul. Atributul schimbării unui ministru îl are domnul Nicolae Ciucă. Nu a venit cu o propunere în coaliție. Important e să nu repetm greșeli. Am avut un insucces cu aderarea la Spațiul Schengen. Trebuie să vedem de ce am avut acest insucces”, a mai declarat Ciolacu.

Conflictul Rareș Bogdan - Bogdan Aurescu

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a declarat, referindu-se la ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, că nu el sau PNL a decis ca acesta să ocupe funcţia de şef al diplomaţiei din România, ci statul. Europarlamentarul liberal a afirmat, de asemenea, că ar schimba mai mulţi miniştri. Întrebat dacă l-ar mai ţine în funcţie pe Bogdan Aurescu, dacă ar fi şeful lui direct, europarlamentarul a răspuns negativ. ”Eu? Nu. Aş mai concedia încă câţiva miniştri”.

În replică, ministrul de Externe Bogdan Aurescu a declarat pentru Digi24.ro că nu îl interesează părerile lui Rareş Bogdan. ”Practic, astfel de atacuri de la asemenea personaje sunt de fapt o confirmare că fac bine ce fac - e exact ca atunci când sunt atacat de Sputnik”, a argumentat Aurescu.