VIDEO Ciolacu, sarcastic cu angajaţii din Guvern care sunt în grevă japoneză: Am promis că poate fac un team building, dar după ce ies la pensie

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că a existat o discuţie între angajaţii din Guvern şi Alexandru-Mihai Ghigiu, şeful Cancelariei prim-ministrului, întrebat despre greva japoneză a lucrăritorilor din Executiv. El a adăugat că a promis că face un teambuilding, pentru că nu a apucat să cunoască toţi angajaţii din Guvern, însă după ce iese la pensie.

„Am înţeles că au avut o discuţie cu şeful Cancelariei. Nu am apucat să cunosc pe toată lumea din Guvern. Am şi promis că poate fac un team building, dar după ce ies la pensie. Eu sunt un om foarte deschis şi am stat de vorbă cu fiecare categorie în parte”, a afirmat Marcel Ciolacu, întrebat despre faptul că angajaţii din Guvern au intrat în grevă japoneză, vineri la Piatra Neam, potrivit news.ro.

Angajaţii din aparatul de lucru al Guvenrului se află, vineri, în grevă japoneză şi au afişat anunţul „grevă japoneză” pe uşile birourilor din Palatul Victoria sau poartă banderole pe braţ, informează G4Media.ro.