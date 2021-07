VIDEO Cîțu ÎL CONTRAZICE pe Orban: a discutat cu liderii coaliției privind revocarea lui Nazare

Premierul Florin Cîțu îl contrazice pe șeful PNL Ludovic Orban privind notificarea coaliției legat de demiterea lui Alexandru Nazare din funcția de ministru al Finanțelor. Dacă Orban a declarat că nu știa de decizie, Cîțu spune că toți liderii coaliției au fost notificați.

"În cursul zilei de marți am informat toți liderii coaliției de decizia mea de a-i cere domnului Nazare demisia. Azi am avut o discuție privind decizia domnului Nazare de a refuza să își dea demisia și am mers mai departe cu demiterea acestuia", a declarat Cîțu.