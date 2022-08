Video| Clădirea unui fost spital din Buzău, monument istoric, a fost reabilitată şi transformată în centru muzeal

Reabilitarea cu fonduri europene a clădirii fostului Spital I.C. Brătianu din municipiul Buzău a fost încheiată, iar Consiliul Judeţean Buzău a preluat locaţia de la constructor. Marţi au fost semnate toate actele, iar miercuri preşedintele CJ Buzău a mers să vadă finalizată clădirea, care va fi transformată într-un Centru muzeal care va purta numele lui I.C. Brătianu la fel ca şi spitalul de odinioară, conform news.ro.

Construcţia aflată în patrimoniul Consiliului Judeţean a fost pe cale de a primi mai multe destinaţii după anul 1990, când spitalul care a funcţionat în clădire şi-a închis porţile, iar la un moment dat a fost chiar aproape de a fi demolată pentru a face loc unui cartier rezidenţial dat fiind că este amplasată pe bulevardul Nicolae Bălcescu principala alee de promenadă a buzoienilor. Clasificare ei ca monument istoric a fost cea care a salvat-o, iar după mai mulţi ani de încercări actuala conducere a Consiliului Judeţean a identificat oportunitatea ca aceasta să fie reabilitată cu fonduri europene cu condiţia transformării într-un Centru muzeal.

Investiţia pentru reabilitarea clădirii a fost finanţată prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5.1 conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural şi a fost începută în data de 26.07.2019 atunci cînd a fost emis Ordinul de începere a lucrărilor. Valoarea fondurilor europene obţinute pentru reabilitarea clădirii a fost de 3,6 milioane de euro restul cofinanţării fiind suportate din fonduri proprii ale Consiliului Judeţean.

Contractul de finanţare încheiat la jumătatea anului 2018 a avut o valoare de 11.077.22,34 iar până la finalizarea în acest an a lucrărilor valoarea a crescut la suma de 14.801.187 datorită creşterilor de preţuri înregistrate în ultimii ani.

„Fostul Spital Brătianu este o clădire de patrimoniu, o clădire simbol a oraşului care după anii 90 a fost dată uitării şi se punea chiar problema să fie demolată. Şansa noastră a fost că este o clădire de patrimoniu şi am reuşit să accesăm fonduri europene prin care a fost reabilitată. Mulţumesc angajaţilor din Consiliul Judeţean care s-au ocupat de acest proiect şi astăzi arată cum vedeţi. Este exclusiv meritul dumnealor, eu nu am făcut decât să vin cu o idee şi am reuşit să obţinem 3,6 milioane de euro bani europeni cu cofinanţare din bugetul propriu. Clădirea este gata doar fizic, urmează să achiziţionăm mobilierul, să obţinem nişte avize şi abia apoi vom putea începe să organizăm aici diverse activităţi. Clădirea are şi o curte generoasă în care va fi amenajată o grădină publică ce va fi redată cetăţenilor. Cred că e un lucru foarte bun pentru că oricât de îndestulătoare ar fi bugetele noastre, fără banii europeni nu ne-am putea descurca. Clădirea se află în administrarea Consiliului Judeţean dar va fi predată Muzeului Judeţean Buzău", a spus Petre Emanoil Neagu, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, la inspecţia de după semnarea recepţiei clădirii.