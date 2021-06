VIDEO Construcție ilegală, demolată în Sectorul 4: Un balcon cu curte și beci a fost dărâmat

Un balcon cu beci construit pe domeniul public și un gard ridicat în jurul spațiului verde al unui bloc au fost demolate marți de utilajele Primăriei Sectorului 4 din București, anunță Mediafax.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, susține că demolarea a fost posibilă după un proces îndelungat. Edilul susține că proprietarii construcției ilegale au intrat în conflict cu vecinii.

„Poveste halucinantă, care n-ar trebui să fie posibilă în România anului 2021, încheiată cu succes după ani de zile de procese și sesizări repetate din partea oamenilor. Proprietarii unui apartament dintr-un bloc de pe strada Democrației au pus stăpânire nu doar pe spațiul verde al imobilului, pe care și-au extins balconul atât de mult încât l-au transformat într-o nouă casă. Sub noua construcție ridicată ilegal, și-au făcut chiar și un beci! În plus, au pus gard metalic în jurul grădinii blocului și o foloseau doar ei ca și cum ar fi fost propria lor curte. În plus, se credeau proprietari și pe trotuarul aferent, ce era împânzit cu mesaje de amenințare pentru vecinii care îndrăzneau să-și parcheze mașinile acolo”, a declarat Daniel Băluță.

Marți, utilajele Primăriei au reușit să demoleze construcțiile ilegale.

„Această situație absurdă s-a terminat astăzi, când construcția ilegală a fost demolată, iar spațiul folosit fără drept a fost redat asociației de proprietari, mai ales că imobilul se află în plin proces de reabilitare termică”, a precizat Daniel Băluță.