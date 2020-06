VIDEO Cum a fost PĂCĂLIT Traian Băsescu: 'E o nebunie! Mi-au zis să vin în 2021'

Traian Băsescu a povestit, luni seara, cum a plătit o vacanță în Grecia, dar în care nu se va mai duce. Fostul președinte a dat banii, însă sejurul său pe care îl plănuia alături de nepoți a fost anulat.

„E o nebunie! Și eu am plătit un bilet degeaba! Am plătit și o vacanță degeaba în Corfu (n.r. Grecia). M-a anunțat hotelul că, în urma condițiilor, anulează rezervarea. Foarte probabil, din cauza situației pe care o are România, deși înțeleg că mulți români sunt în Grecia. Eu am primit anularea rezervării.

Companiile aeriene vând bilete, iar apoi le anulează.

Aveam vacanța cumpărată cu nepoțeii în Grecia, în Corfu. Hotelul mi-a transmis că s-a anulat rezervarea, propunându-mi să vin în aceeași perioadă în anul 2021. O să petrec vacanță în țară. Era o plăcere să îmi duc nepoțeii pe o insulă.”, a spus, la TVR 1, în emisiunea ”România9”, realizată de Ionuț Cristache, fostul președinte al României.

