Video | Cum a fost primit Djokovic la Australian Open, la un an după ce a fost expulzat pentru a refuzat să se vaccineze

Novak Djokovic a fost bine primit de public la primul său meci din Australia după ce în 2022 a fost expulzat din cauza statutului său de vaccinare.

Sârbul a jucat la dublu la Adelaide International, potrivit BBC. El și canadianul Vasek Pospisil au fost învinși cu 4-6 6-3 10-5 de Tomislav Brkic și Gonzalo Escobar.

Djokovic s-a bucurat de o susținere copleșitoare din partea publicului pe tot parcursul meciului, fiind întâmpinat cu urale și scandări în timp ce se îndrepta spre teren, notează Mediafax.

La finalul meciului, jucătorul de 35 de ani a dat autografe și și-a făcut fotografii cu fanii.

El este cap de serie numărul unu în proba de simplu la Adelaide și îl va înfrunta marți în primul tur pe francezul Constant Lestienne. Sârbul își continuă pregătirea pentru Australian Open, primul turneu major al sezonului, care va începe pe 16 ianuarie.

Djokovic este de nouă ori campion la Melbourne și este la doar un titlu de Grand Slam de recordul masculin al lui Rafael Nadal, de 22 de titluri.

Novak Djokovic a fost expulzat înainte de Australian Open 2022 din cauza faptului că nu era vaccinat. Interdicția de viză de trei ani impusă lui Djokovic a fost anulată în noiembrie.

