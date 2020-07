VIDEO Cum vor arăta oamenii care vor lucra de acasă: Obezi, cocoşați şi mereu obosiți

Un studiu american a creat-o pe Susan, o reprezentare vizuală a lucrătorului de la distanţă în 25 de ani: Susan e obeză, cocoşată şi mereu obosită pentru că nu ştie să-şi gestioneze bine timpul când lucrează de acasă. În România, 75% dintre angajaţii care au posibilitatea să o facă, lucrează remote, potrivit Mediafax.

Susan, reprezentarea vizuală a viitorului angajat remote, are ochii roşii şi obosiţi, spatele cocoşat, un surplus de kilograme şi pierderi ale părului. A ajuns aşa după 25 de ani de muncă de acasă, din faţa computerului.

Sfaturile experţilor sunt să ca cei care lucrează remote să își facă o rutină care să le permită să-și gestioneze timpul şi să-și optimizeze atenţia, să ţină legătura cu prietenii, să facă exerciţii fizice şi să ia pauze regulate.

Mădălina are 26 de ani, lucrează de acasă încă din starea de urgenţă. Reuşeşte să găsească un ritm de lucru şi viaţă echilibrat. Totuşi, nu-şi doreşte să lucreze de acasă mult timp de acum înainte.

„Mi s-a întâmplat să stau şi 10 ore pe zi să lucrez. Mie mi-a fost afectată starea de spirit, la început. Am fost foarte mult în contact cu oamenii pe video, call-uri, am făcut inclusiv sport cu prietenii prin call-uri. Ce am făcut eu a fost să meditez, de exemplu, m-a ajutat foarte mult treaba asta. La 2-3 ore se întâmplă să-mi iau o pauză de, nu ştiu, un sfert de oră şi pauza de prânz. Resimt durere în zona spatelui. Mi-am luat un program online şi am început să fac exerciţii special pentru spate”, a declarat Mădălina Guerrieri, social media manager la o publicaţie online.

La rândul său, Oana Botolan, managing partner la o firmă de consultanţă în resurse umane, spune că „există riscuri, dar care ţin de lipsa unui echilibru, de lipsa unui balans foarte corect între concentrarea şi timpul petrecut cu ochii în calculator şi exerciţiile fizice, interacţiunea umană şi tot ceea ce înseamnă restul universului personal”.