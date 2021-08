VIDEO Dacian Cioloş îi declară RĂZBOI lui Dan Barna: Vrea să îl lase fără funcția de vicepremier, dacă ajunge șeful suprem în USR-PLUS

Co-preşedintele USR PLUS, Dacian Cioloş, a declarat că congresul partidului nu este despre el sau Dan Barna, ci despre unitate. În cazul în care va fi ales preşedinte al USR PLUS, Dacian Cioloş a afirmat că nu el va decide dacă Dan Barna va rămâne vicepremier, ci structurile formaţiunii politice vor lua o decizie.

”Discutăm prea mult despre oameni, despre persoane. Din punctul meu de vedere, e un congres în primul rând despre unitatea partidului. Pe mine, ce mă interesează, şi toate demersurile pe care le-am făcut şi până acum şi în discuţiile cu Dan Barna şi pe asta îmi voi axa şi campania internă, va fi pe unitatea partidului. Fuziunea USR PLUS nu s-a finalizat dintr-o semnătură de la tribunal. Abia de acum începe greul şi pentru mine e important să se regăsească în USR PLUS toţi cei care au idei, care au propuneri şi care pot să lucreze convergent unii cu ceilalţi. E important să nu mergem pe tabere exclusiviste, unii care să îi excludă pe ceilalţi. Eu vreau un partid care îşi asumă guvernarea, care îşi asumă reformele. Nu e vorba de Dacian Cioloş sau Dan Barna, e vorba de unitatea de coerenţă a partidului şi mai ales obiectivul pentru care am făcut aceste partide, să schimbăm lucrurile în România”, a declarat Dacian Cioloş, la Digi24.

Citește și: Dacian Cioloş tulbură apele în USR-PLUS: Anunță că, după congres, va face evaluarea miniștrilor, fiind nemulțumit

Întrebat dacă în cazul în care va câştiga la congres, Dan Barna rămâne vicepremier, Cioloş a declarat că nu el este cel care va lua o decizie.

”Asta nu decid eu ca preşedinte. Eu nu îmi doresc să fie un partid unde preşedintele să decidă totul. Vom avea un Birou Naţional, avem un Comitet politic, acolo vom discuta lucrurile acestea”, a declarat Cioloş.

Congresul USR PLUS va avea lc în 2 octombrie.