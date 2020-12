VIDEO - Dacian Cioloș, după exit-poll-uri: USR nu intenționează să negocieze cu PSD nicio majoritate de guvernare

Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, a declarat duminică seara, la sediul alianței, după închiderea urnelor de vot din țară, că alianța vrea să intre la guvernare și că nu intentioneaza sa negocieze cu PSD nicio majoritate de guvernare.

„Multumesc celor care au iesit la vot. Multumesc tuturor candidatilor nostri, membrilor, delegatilor din sectiile de vot. Ii rog si le cer sa fie foarte atenti la numaratoarea voturilor. Avem un exit-poll cu rezultate provizorii si lucrurile vor evolua cu siguranta in orele viitoare. Putem trage unele concluzii. USR este o forta politica matura care a demonstrat ca poate creste intr-o competitie directa cu marile partide. Vom avea probabil un numar dublu de parlamentari. E clar ca romanii nu au dat un mandat clar niciunui partid sa formeze Guvernul, deci vom avea un Guvern de coalitie. Consideram ca am primit un mandat foarte clar din partea celor care ne-au sustinut. USR PLUS este pregatita sa isi asume guvernarea. Cartea de capatai pentru orice negociere va fi programul nostru de guvernare. USR nu intentioneaza sa negocieze cu PSD nicio majoritate de guvernare”, a declarat Dacian Cioloș.