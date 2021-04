VIDEO - Dan Barna avertizează PNL: Avem o limită. Nu acceptăm orice chestiune doar ca să fim la guvernare

Vicepremierul Dan Barna (USR PLUS) a declarat luni la HotNews că alianța pe care o reprezintă nu va accepta orice de dragul prezenței la guvernare.

„Incercam sa gasim solutii in coalitie, fiind foarte discreti in iesirile publice, dar nu vreau sa se intrepreteze ca spiritul nosru de colaborare e slabiciune sau nepasare. Fiecare are o limita. Ideea ca am accepta orice chestiune doar ca sa fim la guvernare nu este pe masa. Este un guvern de coalitie si deciziile se iau prin consens. Cat suntem in limitele programului de guvernare vorbim de o coalitie stabila. Eu sunt foarte optimist (ca vom guverna inca 3 ani si jumatate)”, a spus Barna.