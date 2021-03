VIDEO Dan Barna, după votarea bugetului în Parlament: Din acest moment începe activitatea de execuție, începe marea provocare

Dan Barna, vicepremier în guvernul Florin Cîțu, spune că de abia de acum încolo începe marea provocare pentru cabinetul din care face parte, după ce bugetul a fost votat de Parlament.

”Cele două zile în care am ajuns să votăm bugetul au dovedit un lucru foarte clar: există majoritate parlamentară stabilă, există o coaliție care și-a propus să facă aceste reforme, în momentul de față România are un buget, din acest moment începe activitatea de execuție, începe marea provocare, ca acele proiecte importante de care România are nevoie și despre care vorbim de 30 de ani să înceapă să devină realitate în fiecare bucată de Românie, în fiecare județ, municipiu, oraș sau comună.

Aceste două zile au arătat că această coaliție de centru-dreapta își onorează angajamentele pe care le-a făcut românilor în campania electorală. În ciuda unei opoziții în care am văzut voturi duble și obșinuința de a fura voturi și când ești în minoritate, ce poate fi mai ridicol?!, votul de azi al colegilor din Parlament confirmă că din acest moment România intră pe o execuție bugetară pentru cel mai ambițios buget de investiții pe care l-a avut România vreodată.

Acesta este rezultatul acestor două zile și aceasta este provocarea și angajamentul pe care acest guvern îl face pentru România.”, a declarat Dan Barna.

