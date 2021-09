VIDEO Dan Barna: Florin Cîțu a dinamitat această coaliție. Miniștrii USR PLUS se retrag din cabinet

Dan barna, copreședintele USR PLUS, a spus luni, c[ mini;trii USR PLUS își dau demisia din Guvern, iar Florin Cîțu va avea documentele marți dimineață pe birou.

"Doamana Mihăilă a semnat ordinul prinvind vaccinarea HPV. Cristian Ghinea a finalizart PNRR și a trimis la Bruxelles toate documentele necesare. Vineri, Cătălin Drulă a anunțat finalizarea pentru două autostrăzi. Toate acestea s-aiu întâmplat într-o singură zi.

Am decis că nu mai putem merge mai departe care nu are minim respect pentru adevăr. Este legitimă lupta politică internă într-un partid, dar atunci când arunci cu miliardele...

Nu se mai poate așa și nici nu se va putra așa cu USR PLUS. Florin Cîțu a dinamitat această coaliție. Nu mai poate fi premier și miniștrii USR PLUS se retrag din cabinet. Ne prtezentăm demisiile. Mâine dimineață va acvea demisiile pe birou.", a spus Dan Barna.