VIDEO Dan Barna îi face curte lui Nicușor Dan, dar nu crede într-o revenire în USR: 'Cred că va rămâne însă primar independent'

Copreşedintele USR PLUS Dan Barna a declarat, miercuri seara, că primarul ales al Bucureştiului, Nicuşor Dan, este oricând binevenit în USR, dar crede că acesta va rămâne independent, anunță AGERPRES.

"Nicuşor Dan e oricând binevenit în USR (...), în USR PLUS, în proiect, pentru că este partidul pe care l-a creat şi partidul din care a pornit în acest destin politic care, iată, l-a făcut primarul Bucureştiului. Eu însă cred (...) că va rămâne primar independent, tocmai pentru că această susţinere a celor doi poli de forţă de pe dreapta din Bucureşti, USR PLUS şi PNL, este exact de natură să-i asigure susţinerea pentru proiectele mari pe care le are pentru Bucureşti", a declarat Dan Barna la TVR1.

Acesta a spus că l-a invitat de mai multe ori pe Nicuşor Dan să revină în USR şi că va fi ceva firesc dacă primarul ales al capitalei îşi va dori mandatul de preşedinte al formaţiunii, iar colegii de partid îl vor vota.

"În USR funcţionează democraţia pe bune şi ăsta e un lucru foarte sănătos. Dacă, prin votul colegilor, Nicuşor va obţine acest mandat şi îl va dori, foarte bine, e normal şi firesc", a spus Barna.

Întrebat dacă va face echipă cu Nicuşor Dan, acesta a răspuns: "Evident".