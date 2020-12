VIDEO Dan Barna (USR) spune că guvernarea are proiecte de reformă pentru care se va baza și pe sprijinul președintelui Klaus Iohannis

„A fost o discuție foarte pragmatică Am transmis președintelui că nu suntem o coaliție bazată pe un entuziasm legat de faptul ca s-a intamplat.

Este o coaliție ce își asumă foarte responsabil sarcinile ce vor urma. I-am spus ca in programul de guvernare sunt cateva reforme pe care electoratul si oamenii le așteaptă si ca ne bazăm si pe sprijinul dumnealui.

De asemenea am convenit ca acest efort si tur de forta din ultimele zile e o alinere de vointa de care Romania are nevoie in lunile si anii urmatori”, a spus Barna.