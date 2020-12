VIDEO Dan Barna: Vom face agenda Guvernului / România iese greu din logica de 'pesedism coclit'

Copreședintele USR PLUS, Dan Barna, a declarat duminică seara, după închiderea urnelor, că din estimările de la această oră fără USR PLUS nu se va putea face reformă în România.

„Este un rezultat istoric. Am reusit sa dublam rezultatul din 2016. Daca am reusit cu 9% sa facem agenda in Parlament in patru ani, sunt convins ca vom face si agenda Guvernului. Nu se va putea face reforma in Romania fara USR PLUS. Participarea redusa pe de alta parte arata cat de greu este pentru Romania sa iasa din logica aceasta de pesedism coclit in care traim de 30 de ani”.