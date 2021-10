VIDEO Dan Vîlceanu confirmă că USR voia să distrugă sistemul de sănătate: 'Am văzut oameni din societate care aplaudau acea măsură sau acea idee'

Ministrul interimar al Finanţelor Publice, Dan Vîlceanu, a declarat că a existat un val de atacuri din partea USR, când a anunţat plafonarea la plată a asigurărilor de sănătate şi a explicat că acest lucru nu va fi aplicat acum.

"A fost un val de atacuri din zona USR, ne-au invadat pagina de Facebook. Pe de altă parte, am văzut oameni din societate care aplaudau acea măsură sau acea idee. (...) Nu se pune problema să o aplicăm acum şi nu se pune problema să distrugem sistemul de sănătate. Gândiţi-vă ce ar însemna să avem zero taxe, ceea ce propune USR şi ei vor de acum. Zero taxe până la salariul minim. Ei susţin zero taxe până la 2.300 de lei. Impactul bugetar e în jur de 60 miliarde pe an", a declarat Dan Vîlceanu, la Prima TV, duminică.

Ministrul Finanţelor a explicat că această plafonare va veni la pachet cu alte măsuri.

"Noi nu am gândit strict plafonarea şi îmi aduc aminte foarte bine că până la urmă e ceea ce susţinem, această plafonare ca şi alte măsuri la care ne gândim, se iau la pachet cu eliminarea altor excepţii. Şi ele nu pot fi gândite decât aşa pentru că altfel ar fi anumite categorii care ar fi cumva penalizate", a mai declarat Dan Vîlceanu.

Ministrul a dat exemplul unui IT-ist.

"De exemplu, un IT-ist care e căutat, îşi găseşte un loc de muncă în afară foarte repede. Ei acum sunt exceptaţi, nu plătesc impozit pe salariu. Să spunem că luăm pe cineva cu 30.000 de lei, e un salariu pe care îl regăsim în IT. La 30.000 de lei, IT-istul ar plăti undeva la 1.900 de lei impozit pe salariu pentru că impozitul se plăteşte undeva la valoarea după ce s-au plătit contribuţiile. Această sumă el astăzi nu o plăteşte. În momentul în care îl vei pune pe IT-ist să plătească impozit pe venit, practic acei bani nu i-ar mai avea, i-ar lua statul. Prin plafonarea contribuţiei, contribuţia o plăteşti la suma brută, astăzi se plăteşte 3.000 de lei contribuţia la sănătate. Prin plafonare s-ar duce undeva la 1.700- 1.800. Adică din cei 1.900 de lei pe care îi pierde, ar câştiga cam 1.300, de la 3.000 la 1700. 1300 i-ar şi câştiga fiindcă ar plăti o contribuţie mai mică", a declarat Dan Vîlceanu.

Eliminarea excepţiilor la taxarea muncii, cum sunt scutirile acordate angajaţilor din IT şi construcţii, trebuie discutată la pachet cu o diminuare treptată a poverii fiscale pe muncă, a declarat, în 10 octombrie, ministrul demis al Finanţelor, Dan Vîlceanu, în emisiunea Ora de Profit.ro, explicând că trebuie analizată cu atenţie inclusiv situaţia contribuţiei la sănătate.

”E incorect ca cineva cu salariu mare să plătească 10%, iar altul cu salariu mic o sumă mult mai mică, dar cu aceleaşi servicii”, argumenta ministrul.

În replică, fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, a susţinut că plafonarea contribuţiilor pentru salariile mari, propusă de ministrul de Finanţe, ”ar fi o abordare greşită”, întrucât un român care munceşte pe salariul minim nu ar beneficia cu absolut nimic.