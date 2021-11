VIDEO Declarații HALUCINANTE ale lui Gigi Becali: 'Am avut de 100 de ori COVID. Mă tratez cu gargară cu țuică și apă. Decât să mă vaccinez, mai bine mor'

Gigi Becali spune că a fost infectat de 50-100 de ori cu COVID-19, dar că se vindecă făcând gargară cu țuică și apă. Becali a declarat, luni seara, la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu, că merge zilnic la biserică și că și-a sfătuit și fotbaliștii să nu se vaccineze. În plus, patronul FCSB a mărturisit că niciunul dintre medicii de la clinica sa nu este vaccinat anti-COVID-19.

Becali nu cred că Patriarhul Daniel s-a vindecat, așa cum a spus, pentru că dacă ar face-o, s-ar lepăda de credință. Latifundiarul din Pipera a mai precizat că Adrian Streinu-Cercel și fiica sa, și ea medic, i-au cerut, de mai multe ori, Arbidol pentru a trata cadrele medicale.

”Daca nu am serviciu, ma duc la Dumnezeu in casa, nici nu ma pune la munca, imi pune muzica. Iar daca asculti muzica aia, iti vine bucurie si fericire, asa de bine te simti. Ca aia care zic ca trăiesc fericirea, mint, ca fericirea e doar in Hristos. Eu nu le cer oamenilor, dar duminica este ziua lui Dumnezeu. De ce sa nu mergi alea doua ore la biserica, sa furi de la Dumnezeu?

Eu spun asa: e adevarat, omul face ce vrea, dar si vaccinatii si nevaccinatii au nevoie de antivirale in farmacii. In toata lumea gasesti Ivermectina la farmacie. Eu stiu ca v-ati vindecat cu medicamente de la mine. Oamenii simpli, care nu au de unde lua, nu au dreptul? Cum in Germania poti sa iei, sa fie si la noi. Nu e cum au zis, ca e pentru animale, ce, daca dai penicilina la vaca, nu mai dai si la oameni? Daca s-a demonstrat ca e cel mai eficient, de ce sa nu avem in farmacii? Eu pot produce 10.000 de pastile pe ora, dau la toata Romania gratis. Pot sa produc si Arbidol, si Invermectina, am aprobare. Dar pot doar pentru pacientii mei, dar sa imi dea aprobare sa fac pentru toata Romania.

Eu l-am si sunat pe Voiculescu (n.r. Vlad Voiculescu) si i-am zis ca il scap de pandemie. A zis ca da, apoi nu a mai raspuns la telefon. Streinu-Cercel si fiica sa ma sunau ca au nevoie macar pentru doctori.

Atunci de ce nu ma lasa sa fac pentru toti oamenii, gratuit? De ce nu le baga in protocolul pentru tratament? De ce in India doar 40% sunt vaccinati si nu mai au pandemie? Pentru ca au ivermectina. La noi de ce nu, trebuie sa moara oamenii? Ei nu vor medicamente ca sa ne oblige sa facem vaccin. Iar eu nu fac, mai bine mor acum.

Dureaza doua saptamani pana sa vina substanta activa din India, apoi intr-o saptamana fac pentru toata Romania. Deci dureaza trei saptamani pana sa avem Ivermectina pentru toata tara.

Eu zic ca Patriarhul nu s-a vaccinat, el e emotiv si din emotie a spus asa la jurnalisti. Nu avea cum, el stie mai bine decat mine ca vaccinarea e lepădare. El a zis exact asa, „da, ne-am vaccinat, gata”. Eu nu cred. Eu sunt prea mic ca sa vorbesc de Patriarh.

Fotbalistii mei m-au intrebat si le-am zis, e lepadare, copii nu mai faceti. Eu asa le-am spus, ca sa nu se vaccineze, nu am dovezi. Asa e parerea mea si am spus-o. Sa vedem peste 6 luni-un an cine o sa pice, cum o sa pice aia vaccinati si noi luam campionatul. Nu le-am dat Ivermectina, le-am dat doar Arbidol, ca Ivermectina intra la dopaj.

Eu fac in fiecare zi, de doua ori pe zi gargara cu tuica și apă, fac pentru ca asa cred. Eu cred ca am avut Covid de 50 de ori, de 100 de ori, il simt in nas, in gat, fac putina gargara si aia e. Eu simt imediat, ii zic si nevestei, azi m-a atacat Covidul. La mine in loc sa scada anticorpii, cresteau, nu inseamna ca l-am avut? Dar mie nu mi-e frica de el.

Giovanni si Victor toti aveau Covid si toti erau cu masti, eu intram la ei fara masca.

Eu asigur tratament pentru 200 de copii cu mastocitoză in fiecare an. Dar pentru asta am luat medicul asociatiei lor sa colaboreze cu clinica mea. Noi am facut barocamera dinainte de Covid, se programeaza cu o luna inainte. Am vrut sa fac si eu si mi-au spus ca e ocupat, nu am putut sa dau pe cineva la o parte. Eu am aparat cu hidrogen, am 15 doctori specialisti, niciunul nu s-a vaccinat. Acum fac spital, ca nu o sa mai poata lumea nevaccinata sa intre in spitale si sa-i primesc la mine. Dar poate da Rafila ordin sa imi inchida clinica, ca au minte intunecata si zic ca daca nu spui ca ei, esti nebun. Nu, ba, voi sunteti nebuni, nu ma obligati pe mine sa bag substante in corp. Nu te mai lasa sa iei mancare, sa intri la mall.

Peste doi ani o sa zica ca nu ai vaccin, nu mai poti sa bei nici apa. Tot arunca ei tulpini, de unde stiu ei mereu ca vine valul 4, valul 5? Noi ne imunizam natural si sa vedeti ce se va intampla cu vaccinatii. Ce, ne e frica de moarte? Daca mor, mor. Eu sunt cu Hristos, eu sunt mai bine. Cine e cu Hristos se duce la Hristos si nu ii e frica de moarte.”, a spus Gigi Becali, în exclusivitate la România TV.