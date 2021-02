VIDEO | Demi Lovato a fost la un pas de moarte după o supradoză de droguri: a suferit trei atacuri cerebrale şi un atac de cord

Cântăreaţa americană Demi Lovato dezvăluie într-un documentar că a suferit, în 2018, trei atacuri cerebrale şi un atac de cord după o supradoză de droguri. Vedeta în vârstă de 28 de ani, care fusese abstinentă şase ani după ce a urmat tratament pentru dependenţă de alcool şi droguri, a fost spitalizată la Los Angeles în 2018. Ea a fost găsită, inconştientă, în casă, arată News.ro.

În trailerul serialului documentar „Dancing With The Devil” al YouTube, ea spune: „Am avut trei atacuri cerebrale. Am suferit un atac de cord. Medicii mi-au spus că mai aveam cinci până la zece minute”.

Într-un interviu acordat Associated Press, cântăreaţa a spus că supradoza i-a afectat creierul. „Încă mă confrunt cu efectele ei”, a adăugat Lovato.

Copil-vedetă al Disney, Lovato s-a luptat cu dependenţa de alcool şi droguri mai mulţi ani. Într-un documentar din 2012, „Demi Lovato: Stay Strong" se arată cum obişnuia să prizeze cocaină de mai multe ori pe zi, dar a găsit calea de a merge la dezintoxicare şi de a se întoarce la o carieră de succes.

Născută pe 20 august 1992, Demetria Devonne „Demi” Lovato este cântăreaţă, compozitoare şi actriţă americană. Ea a debutat în serialul „Barney & Friends”, dar a devenit cunoscută pentru interpretarea rolului Mitchie Torres în filmele „Camp Rock” şi „Camp Rock 2: The Final Jam” (2010). Ea s-a remarcat şi în serialul „Sonny şi steluţa ei norocoasă/ Sonny with a Chance”.

În muzică, Demi Lovato a debutat în 2008, cu albumul „Don't Forget”. Ea a mai lansat albumele: „Here We Go Again” (2009), „Unbroken” (2011), „Demi” (2013), „Confident” (2015) şi „Tell Me You Love Me” (2017).

A primit două nominalizări la premiile Grammy. În 2020, a cântat imnul SUA înaintea finalei Super Bowl, a fost prezentă pe scena galei Grammy şi la Billboard Music Awards şi a făcut parte, în ianuarie 2021, din lineup-ul evenimentului dedicat inaugurării mandatului prezidenţial al lui Joe Biden.