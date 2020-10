VIDEO - Dezbaterea dintre Trump și Biden a fost parodiată la NBC: 'Sunt bunul şi bătrânul Joe. Sunt de încredere ca o piatră'

A doua dezbatere prezidenţială a fost parodiată la "Saturday Night Live" (NBC) de Alec Baldwin şi Jim Carrey, cu Maya Rudolph care a interpretat-o pe jurnalista Kristen Welker, relatează News.ro.

"În seara aceasta avem un buton pentru închiderea microfoanelor, ori asta, ori săgeţi cu tranchilizante", aşa a început Maya Rudolph - care a interpretat-o pe moderatoarea Kristen Welker - emisiunea "Saturday Noght Live".

Show-ul de la NBC a început cel mai recent episod SNL cu disputa dintre Alec Baldwin ca Trump şi Jim Carrey - Joe Biden.

"Cum funcţionează acest buton?", a întrebat "Biden". "Mă opresc puţin şi îl lovesc peste gură?".

"Trump" a răspuns întrebărilor moderatoarei, dar a confundat-o cu o ospătăriţă.

"Domnule Trump, sunt moderatoare, nu ospătăriţă", a replicat "Welker". "Bine, atunci, doar nişte apă", a răspuns preşedintele.

Apoi, el a spus că ţara se descurcă "minunat" în privinţa coronavirusului.

"Am netezit muchiile. De fapt, am netezit atât de multe încât ne-am întors de unde am plecat în martie", a spus "Trump".

Alte subiecte au fost legate de vaccinul împotriva noului coronavirus. "Vă garantez că va fi gata între două şi 700 de săptămâni, ok?", a spus "Trump".

Un alt subiect a fost legat de sănătate, "Biden" propunând "Bidencare", care e ca "Obamacare, dar e cu Biden".

"Welker" a întrebat la final: "Ce le transmiteţi americanilor care nu v-au votat?".

"Dacă nu aţi votat pentru mine, cred că aş spune "hola", a răspuns "Trump".

Citește și: STUDIU Pacienții cu ficat gras sunt mult mai puternic expuși la virusul Sars-Cov-2

În ceea ce-l priveşte pe Biden, el a fost clar: "Sunt bunul şi bătrânul Joe. Sunt de încredere ca o piatră. Am cinci stele la categoria siguranţă".

Sâmbătă, Adele a cântat în show-ul "SNL" melodiile "Hello", "Set Fire to the Rain".